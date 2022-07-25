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Великобритания

"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании

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Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении-2022" с песней "Стефания"
Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении-2022" с песней "Стефания"   -   Авторское право  Luca Bruno/AP Photo

"Евровидение-2023" всё-таки пройдет в Великобритании. Несмотря на победу украинской группы Kalush Orchestra в этом году, организаторы песенного конкурса решили, что из-за войны проводить "Евровидение" в Украине будет небезопасно. Конкурс примет Великобритания, так как второе место занял певец из этой страны Сэм Райдер.

"Мы будем в Великобритании, "Би-би-си" выступит в роли принимающей конкурс вещательной компании. Но мы, конечно же, сделаем многое, чтобы почтить победителя, Украину, и Национальную общественную телерадиокомпанию Украины. Так что, думаю, будет много украинских ноток и украинских талантов", — заявил исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Эстердаль.

Организаторы "Евровидения" отметили, что полностью понимают разочарование украинцев, которые надеялись, что мероприятие пройдет в их стране, но не могут поступить иначе. При этом Украина, как победитель прошлогоднего конкурса автоматически попадет в финал.

В каком британском городе пройдет "Евровидение" пока неизвестно, но интерес уже проявили Манчестер и Глазго.