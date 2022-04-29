Павильон Узбекистана на Венецианской биеннале

Пандемия осталась позади, и Венеция снова принимает Биеннале искусства. Впервые в ней участвует со своим павильоном Узбекистан. Год спустя после успешного выступления на архитектурной выставке.

«Молоко из грез» так называется 59-я Биеннале искусства в Венеции. Дыхание искусства чувствуется повсюду. И особенно на этот раз, когда после карантинной паузы люди снова могут обмениваться идеями вживую. А главное — видеть красоту, которую здесь — на каждом углу. В ней принимают 80 стран — среди них впервые Узбекистан. Узбекский павильон — это не выставка и не собрание предметов искусства, а скорее пространство для общения, обмена знаниями, знакомства друг с другом.

«Очень приятно видеть, что национальный павильон Узбекистана помогает творческому общению между художниками и музыкантами, как из Узбекистана, так и из других стран, — сказала в обращении к гостям павильона Саида Мирзиёева, заместительница председателя совета Фонда развития искусства и культуры Узбекистана. — Биеннале дает нам возможность собираться вместе и сотрудничать. А руководство Узбекистана радо содействовать духу сотрудничества.

Гайяне Умерова из Фонда развития культуры Узбекистана считает своей задачей оказывать помощь молодым:

«Образовательная программа — это самое главное в нашем павильоне. Здесь вся атмосфера пронизана образованием. Мы пригласим кураторов, художников и историков объединиться с узбекскими художниками и создать атмосферу взаимной поддержки, место, где все смогут учиться друг у друга. Место размышлений, где каждый сможет спокойно поделиться своими знаниями, получать знания и отдавать их другим».

Кусты кермека источают приятный запах и возбуждают воображение. «Сад знаний» создан согласно с древней исламской традицией, которая рассматривает сад как место встреч и общения. На это культурное наследие ориентируется куратор павильона Джозеф Грима:

«В павильоне Узбекистана нашли отражение труды знаменитого эрудита и математика IХ в., аль-Хорезми. Они оказали влияние даже на информатику. Слов алгоритм связано с Узбекистаном, так это латинское произношение имени аль-Хорезми, а Хорезм — город в Узбекистане. Нас просто захватывает понимание, что многие привычные для нас вещи имеют множество слоев смысла и связаны со многими культурами».

При помощи алгоритмов взаимодействуют инструменты художника и композитора Чарли Таппа и выдающегося узбекского музыканта Аброра Зуфарова. Этот диалог между фортепиано и танбуром создает бесконечный алгоритмический концерт, к которому будут присоединяться и другие музыканты на протяжении нескольких месяцев работы Венецианской биеннале.