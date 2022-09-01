В Узбекистане ждут притока туристов с открытием комплекса Silk Road Samarkand

Один из древнейших городов Узбекистана, Самарканд открыл для гостей и путешественников новый туристический центр Silk Road Samarkand. Инаугурация комплекса, который обещает стать важнейшей точкой притяжения в секторе гостеприимства региона, состоялась 23 августа. Euronews приглашает познакомиться с новым хабом ближе и поговорить с теми, кто непосредственно причастен к его воплощению в жизнь.

Новые горизонты и рабочие места

Silk Road Samarkand - огромный и многогранный центр, объединяющий современные отели, конгресс-холл, зоны отдыха и многое другое. Разработчики проекта уверены, что он станет референтным адресом в турсекторе Средней Азии и подстегнет экономику.

"Silk Road Samarkand станет бустером для развития туризма города Самарканд. Мы рассчитываем как минимум удвоить поток туристов, - отметил Артем Егикян, генеральный директор управляющей компании Silk Road Samarkand. - Создание рабочих мест станет импульсом для развития экономики этого региона".

Витрина талантов

Мост, соединяющий прошлое и будущее, ведет нас в самое сердце комплекса Silk Road Samarkand. Речь идет о "Вечном городе", уникальном этнопарке, где живут традиции узбекской архитектуры, ремёсел и декора.

Корреспондент нашего канала в "Вечном городе". Euronews

"Этот комплекс интересен тем, что сделан руками руками мастеров, художников, ремесленников, искусных мастеров по дереву, по керамике, по ганчу, по резьбе, - отмечает художник Бобур Исмоилов, автор и куратор проекта. - То есть здесь у нас - практически витрина всего самого лучшего, что умеет этот народ".

Секреты самаркандской керамики

"Вечный город" живет и звучит: здесь трудятся, приветствуя гостей, художники и ремесленники. Абдували Набиев украшает комплекс керамикой. Каждый регион Узбекистана имеет собственный стиль, Абдували – специалист по древней самаркандской технике, которую изучал и осваивал долгие годы.

"Мы по всей республике ездили и потихоньку изучали керамику, - рассказывает он. - Наша самаркандская керамика отличается: у нас другие рисунки, другие цвета".

Образец самаркандской керамики. Euronews

Письмо по шелку

Фирдавс Умаров всю жизнь исследует секреты знаменитой самаркандской шелковой бумаги. Она производилась здесь столетия назад, в период существования Великого Шёлкового пути. Умаров трудится на своем бумажном производстве вместе с детьми, которые оттачивают сложнейшую технику изготовления самобытных и долговечных листов (в мастерской рассказали, что самаркандскую шелковую бумагу делают из коры тутовника, сначала ее долго варят, потом измельчают... это долгие часы работы).

Каллиграфия на шелковой бумаге. Euronews

Именно на такой бумаге писали мастера каллиграфии древности, а художники рисовали свои миниатюры. Фирдавс Умаров говорит, что работает с прицелом на будущее: "Я это делаю для потомков для того, чтобы весь мир знал: в Самарканде опять возродили шелковую бумагу, - признается он. - В ней никаких наполнителей нет, она хранится очень долго, до тысячи лет. Вот такая она, эта бумага!"

Здешние мастера не сомневаются: совсем скоро Silk Road Samarkand и его сердце, "Вечный город", получат мировое признание.