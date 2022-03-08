Международный кинофестиваль проводится в Женеве уже 20 лет, объединяя артистов, активистов, очевидцев событий и журналистов. Его цель — разоблачать нарушения прав человека по всему миру.

Одна из старейших участниц фестиваля — американская певица Барбара Хендрикс — спела на церемонии открытия гимн движения за гражданские права чернокожих в США We Shall Overcome:

«Мы все выступаем за одно и то же. Права человека существуют для всех, во все времена. Проявляются это по-разному, но с одно и той же целью. Мы все члены одной и той же человеческой семьи. Поэтому мы также можем выступить того, что̀ происходит на Украине».

Публика может посетить многочисленные кинопоказы и форумы, которые проходят целую неделю. Для бельгийской журналистки и писательницы Кристин Окран — это событие, которое нельзя пропустить:

«На фоне конвульсий нашего мира очень важно иметь площадку, на которой все могут встретиться. Очевидно, что международная обстановка в настоящее время такая же, как и здесь на берегу Женевского озера, окруженного русскими олигархами, у которых большие имения в Швейцарии. Поэтому, конечно, мы чувствуем себя особенно затронутыми».

Один из вечеров был полностью посвящен Украине. После выступлений гостей из России Украины и Евросоюза здесь был показан документальный фильм «Земля голубая, будто апельсин», в котором рассказывается о войне в Донбассе, которая продолжается уже много лет. Режиссер фильма Ирина Цилык получила приз кинофестиваля «Сандэнс».

Жюри конкурса документальных фильмов возглавил франко-камбоджийский режиссёр, недавний лауреат Берлинского кинофестиваля Ритхи Пань:

«Я считаю, что любой фильм, по сути, политический. А если в нем нет политики, на мой вкус, он немного пресен. Я очень люблю документальные фильмы. В них всегда ставятся вопросы о демократии, свободе, о страдании, о достоинстве, которые все вместе заслуживают того, чтобы мы их обсудили».

Все дебаты и многие фильмы можно посмотреть в записи на сайте фестиваля. Женевский фестиваль продолжит свою работу до субботы 13 марта.