"Берлинале" возвращается в кинозалы

Берлинский международный кинофестиваль открывается мировой премьерой художественного фильма "Петер фон Кант" французского режиссера Франсуа Озона.

В этом году событие в основном проходит в кинозалах в традиционном формате, но с сокращенной программой и соблюдением санитарных мер (это, в частности, ежедневное тестирование на коронавирус всех участников и отмена банкетов).

"По отношению к независимому кинематографу сложилось устойчивое мнение, настолько, что нас даже перестали замечать в какой-то мере. Но, с моей точки зрения, независимое кино дарит новый взгляд на мир. И после выходы из кинотеатра, после просмотра, вы меняетесь", — отметил председатель международного жюри М. Найт Шьямалан

В главную конкурсную программу вошли 18 картин из 15 стран. К участию в ней допускаются полнометражные фильмы, которые не были показаны на других международных киносмотрах и не выходили в прокат.

Российские кинематографисты представит пять лент в других секциях фестиваля.