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Франция

"Мы два года ждали праздника": в Ницце проходит первый за время пандемии карнавал

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 Павел Барсуков
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"Мы два года ждали праздника": в Ницце проходит первый за время пандемии карнавал
Авторское право  Daniel Cole/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Ницце проходит традиционный карнавал — первый за время пандемии. В начале месяца французское правительство отменило некоторые ограничения, например больше не нужно носить маски на улице, а массовые собрания на открытом воздухе можно проводить с неограниченным числом участников.

Магали Алтунян, вице-мэр Ниццы:

"Это праздник: жители Ниццы, всей французской Ривьеры, все туристы с нетерпением ждали этого два года. Это настоящий карнавал воссоединения".

Карнавал в Ницце — один из крупнейших праздников такого рода, наряду с Рио, Венецией и Новым Орлеаном.

В 2020-м году карнавальный сезон совпал с началом введения ограничительных мер и в Ницце отменили финальную часть шествия; а год назад его не стали проводить вовсе.

В этот раз на парад, привлекавший ранее по 200 тысяч человек, собрались 85 тысяч.