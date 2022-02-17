Жюри "Берлинале-2022" вынесло свой вердикт, присудив "Золотого медведя" испанскому фильму "Алькаррас".

По словам датской актрисы Конни Нильсен, члены жюри представляли все континенты и олицетворяли богатство и эклектичность кинематографа.

"Было просто потрясающе, и это удивительный по своим масштабам выбор, который, как и жюри отражает разные точки зрения. Для меня большая честь быть членом этого жюри".

Заветный "Золотой медведь" присужден испанскому режиссеру из Каталонии Карле Симон.

Фильм "Алькаррас" - всего лишь второй фильм тридцатилетней молодой женщины, который она сняла в хорошо знакомой ей сельской местности, в окрестностях Ллейды, недалеко от Барселоны.

"Семья Соле, сколько себя помнит, каждое лето собирает персики в своем фруктовом саду в Алькаррасе.В этом году урожай может стать последним, потому что им грозит выселение. Новые планы на землю, предполагающие вырубку персиковых деревьев и установку солнечных батарей, вносят разлад в большую и дружную семью. Впервые они сталкиваются с угрозой неопределенного будущего и рискуют потерять не только свой фруктовый сад..."

Другим громким победителем Берлинале стала немецкая картина "Рабие Курназ против Джорджа Буша", получившая двойную награду: актриса Мелтем Каптан удостоилась "Серебряного медведя" за лучшую главную роль, а сам фильм получил приз за лучший сценарий.

Политическая комедия о турецкой матери, живущей в Германии. Ее сына без объяснения причин заключили в тюрьму Гуантанамо.

С помощью адвоката, она отправляется в Вашингтон, чтобы лицом к лицу встретиться с Джорджем Бушем.

Как сказал корреспондент Euronews Фредерик Понсар:

— "Берлинале 2022" - это успех, и его работа проходила в обычных условиях. Конкурс был особенно востребован в нынешнем году. Жюри оценило несколько фильмов, сделанных в разных странах мира, с художественным и политическим подтекстом, что свидетельствует о разнообразии, а также о неблагоприятных условиях современного мира.