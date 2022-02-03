«Артюр Рамбо», или Взлёт и падение Карима Д.

Кинорежиссёр Лоран Канте получил в 2008 г. «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Класс»,в котором рассказывается история типичной школы парижских пригородов. Фильмы этого режиссера, как правило, посвящены проблемам современного общества.

В этом году он выпустил на экраны фильм «Артюр Рамбо», в котором рассказывается история выходца из пригородов, добившегося успеха в парижских СМИ, но чье прошлое дало о себе знать в 2017 г. в виде гомофобных и антисемитских твитов и привело его к крушению карьеры. Главного героя зовут Карим Д., но в социальных сетях он писал под псевдонимом Артюр Рамбо.

«Он выбрал этот псевдоним, что для меня уже много говорит о персонаж, — говорит Лоран Канте. — Он говорит о литературных амбициях, отсылая, с одной стороны, к поэту Артюру Рембо, а с другой, о склонности к насилию, напоминая о Рэмбо. Он соединяет в себе эти две личины».

Две противоположные стороны, отражающие сложность французского общества, потрясенного терактами в «Шарли-Эбдо» и в «Батаклане» и в котором молодым людям иммигрантского происхождения трудно найти законное место.

«Положение людей, находящихся между двумя культурами, типичное для этих молодых людей, делает их очень уязвимыми, — считает Лоран Канте. —Они борются за то, чтобы стать, например, писателями, как в случае героя фильма Карима. И в то же время они прекрасно знают, в этом новом мире места для него нет».

Восхождение его к славе было молниеносным, но таким же было и его падение. Но Кантет не судит Карима Д./Артюра Рамбо. Этот персонаж ни злодей и ни жертва и должен отвечать за свои слова, получившие известность, благодаря социальным сетям.

«Надеюсь, что в фильме ясно показано, что нужно отвечать за слова, где бы они ни были высказаны, в книгах, сделавших его знаменитым, или в твитах, написанных за несколько секунд. Слово всегда отзывается, его невозможно поймать обратно. Интернет помнит всё», —подчеркивает автор фильма.

Фильм уже вышел на экраны Франции и Португалии. Весной он появится на экранах других стран Европы.