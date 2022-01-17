Известный режиссер Кирилл Серебренников приступил к репетиции своего нового спектакля, который он ставит на сцене в Гамбурге. Ему разрешили покинуть Россию и отправиться в Германию.

В одном из своих интервью режиссер заявил, что "понятия не имеет", почему ему позволили выехать после того, как его в 2017 году поместили под домашний арест, и поклялся вернуться в Россию.

"Мы подали заявления в официальные инстанции: "Пожалуйста, разрешите мне поехать в Гамбург по работе. Чтобы это стало возможным, я подписал контракт и, наверное, было бы лучше, если бы я приехал лично. И они просто дали разрешение!".

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении государственной субсидии, в то время, когда он был директором московского театра "Гоголь-центр". По этой причине режиссер не смог посетить Канны, где его фильм "Лето", музыкальная ода молодости и свободе, участвовал в официальном конкурсе.

"Я гражданин культуры. Я существую в рамках родного языке, культуры, в театре, в искусстве. Я очень это люблю. У меня много друзей в России, в Германии, везде, но мои мечты по-прежнему связаны с России".

Его последний фильм "Петровы в гриппе" - это фильм, который также был отобран для участия на конкурсе в Каннах, но Серебренников не смог уехать из России, чтобы представить картину.

Режиссер продолжал все это время работать над оперными постановками в Гамбурге и Цюрихе. Он отправлял инструкции певцам и сценографам через своего адвоката.