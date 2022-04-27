Кирилл Серебренников: "Возможность уехать — это привилегия"

Режиссер Кирилл Серебренников, с которого в России была снята судимость по делу "Седьмой студии", с марта живет в Берлине и работает по всей Европе.

Этим летом он примет участие в театральном фестивале в Авиньоне, а в мае едет в Канны, где его последний фильм "Жена Чайковского" претендует на Золотую пальмовую ветвь.

Для Серебренникова, сына еврея и украинки, русские стали и жертвами, и действующими лицами пропаганды.

Кирилл Серебренников, режиссёр:

— Они действительно мирные, они не хотят войны, но в то же время многие из них, насколько я читал и видел, поддерживают это ужасное вторжение и страшные убийства, что иногда кажется самоубийством. Это происходит сегодня и я боюсь, что мы видим результат многолетней жуткой пропаганды.

Находясь под домашним арестом и обвиненный в мошенничестве, он не смог принять участие в Каннском кинофестивале ни в 2017 году со своим фильмом "Лето", ни в прошлом году с "Петровыми в гриппе", галлюцинаторной аллегорией на российское общество, живущем в муках.

Получив разрешение на выезд, известный за пределами родины режиссер знает, что не всем в России так везет.

Кирилл Серебренников, режиссёр:

— Некоторые из них, те, кто хочет уехать куда-то работать, у них есть семьи, нет денег, нет виз, документов. Это своего рода привилегия иметь возможность уехать.

За последние 5 лет его фильмы путешествовали по миру без него. Но в этом году, Серебренников наконец сможет представить в Каннах свою последнюю работу "Жена Чайковского" о нежелании супруги великого композитора принимать его гомосексуальность.

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