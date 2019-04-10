Кирилл Серебренников вышел на поклон

Впервые после своего освобождения художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников появился на театральной сцене. Вместе с артистами он вышел на поклон по окончании постановки "Мёртвые души".

Днём ранее режиссёр был отпущен на свободу решением Мосгорсуда, который изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Под домашним арестом Серебренников провел полтора года.

Свидетели столь эмоционального момента - пришедшие на спектакль зрители - отблагодарили режиссёра и актеров овациями. Некоторые с трудом сдерживали слёзы.

Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение бюджетных денег. Виновными себя они не признают.