Сербское село Мокра Гора с огромным потенциалом

Жители сербского села Мокра-Гора знали о том, что их деревня самая лучшая в мире еще до того как Всемирная туристская организация официально внесла ее в такой список в конце минувшего года.

Мокра-Гору оценили как исключительный образец народной культуры с огромным потенциалом развития сельского туризма.

Съемочная группа телеканала Euronews побывала в Мокра Горе.

Говорят местные жители:

"Здесь живут добрые люди, есть качественная местная продукция и до сих пор нетронутая природа".

"Народ здесь очень хороший. Мы с радостью принимаем каждого, кто приезжает к нам".

В Мокра Горе на возвышенности Мечавник расположена знаменитая этнодеревня режиссера Эмира Кустурицы, построенная в 2004 году для для съемок фильма "Жизнь как чудо". Ежегодно ее посещают 100 тысяч туристов со всего мира

"После того как здесь поселился профессор Кустурица, Мечавник стал культурным перекрестком и это, конечно, внесло свой вклад в развитие всего района", — говорит Бояна Дошич, менеджер этнодеревни Мечавник.

Еще одна местная достопримечательность — это Шарганская восьмерка — построенная в начале 20 века узкоколейная железная дорогах в горах. Для того чтобы проложить железное полотно в форме восьмерки было прорыто 22 туннеля. Раньше можно было доехать до Сараево, а сегодня здесь ходит туристический поезд "Ностальгия".

"После ремонта железной дороги в этой район начали приезжать туристы, все началось с этой железной дороги", — уверена Александра Милутинович, менеджер комплекса "Шарганская восьмерка".

Мокра Гора славится своими живописными пейзажами, здесь есть все удобства и чистая питьевая вода. В 2005 году район был объявлен охраняемым природным достоянием. Местные жители не допустили строительства шахты по добыче никеля.

Лесничие каждые день охраняют природную территорию. "Наша задача защищать прекрасную природу от пагубного вмешательства людей", — говорит Милисав Спасожевич, главный лесничий природного парка "Мокра Гора".

Сегодня в селе живут 600 человек. В предыдущие десятилетия молодежь отсюда уезжала, но затем многие решили вернуться. В местной школе пока только 30 учеников, но статистки указывает, что в ближайшие годы их станет гораздо больше.