В Сербии завершился референдум по конституционной реформе

В Сербии завершилось голосование на референдуме об изменениях в конституции страны. Точные цифры явки пока не обнародованы, но в любом случае волеизъявление проходило по новому закону, который отменил обязательный порог в 50%.

Проект изменений в конституции касается избрания прокуроров и судей. Реформа планируется по требованию Брюсселя, который настаивает на переменах в системе сербского правосудия, чтобы сделать судебную власть более независимой и адаптировать её для потенциальной евроинтеграции.

Если граждане проголосуют против, то вернутся к этому вопросу Белград сможет не раньше, чем через 4 года.

В косовской Митровице сербы протестуют против запрета голосвать Bojan Slavkovic/Associated Press

При этом голосование планировалось также для косовских сербов, но парламент в Приштине отказался организовывать избирательные участки, несмотря на призывы Евросоюза, Великобритании и США. Власти Косова заявили, что сербские граждане смогут проголосовать по почте.