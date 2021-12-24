Rendez-vous: португальская керамика, Гойя и выставка-оммаж Кифера

Женские руки португальской керамики

Один из символов Португалии - это конечно же азулежу - расписная глазурованная керамическая плитка, повсеместно использующаяся для облицовки.

В Национальном музее азулежу в Лиссабоне можно не только полюбоваться типичными изразцами, но и посетить выставку, посвященную современной португальской керамике и роли женщин в этом искусстве. Многие работы впервые предстают перед публикой.

Выставка "Неизведанные территории", охватывающая период с 1950 по 2020, продлится в португальской столице до июня следующего года.

Уникальная выставка Гойи в Базеле

В швейцарский Базель спешат ценители таланта великого испанца Франциско Гойи.

Музей Фонда Бейелер при сотрудничестве с мадридским Прадо проводит впечатляющую по своему масштабу выставку шедевров испанского мастера. Судите сами: 77 картин, 51 рисунок, 53 гравюры и литографии.

Организация выставки заняла 10 лет, работы были предоставлены разными европейскими и американскими музеями и частными коллекционерами .

Ансельм Кифер посвящает выставку в Париже поэту Паулю Целану

Творчество крупнейшего из художников послевоенной Германии Ансельма Кифера посвящено памяти о трагических событиях, которые пережила Европа в 20 веке.

Выставка Кифера расположилась в Grand Palais Éphémère, временном павильоне на Марсовом поле, недалеко от Эйфелевой Башни.

Сценография выставки минималистична: скульптуры, инсталляции и монументальные полотна, а также цитаты поэта Пауля Целана (род. в Румынии), творчеством которого всегда вдохновлялся немецкий мастер.