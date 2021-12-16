"Турандот" в Париже: опера Пуччини покоряет сердца молодых зрителей

Заинтересовать зрителя, который не привык к классике - вот миссия Парижской оперы по определению её нового музыкального руководителя Густаво Дудамеля.

Предпремьерный показ новой постановки "Турандот" Джакомо Пуччини культового режиссёра и сценографа Роберта Уилсона адресован исключительно молодой публике.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО И ВОСХИЩЕНИЕ

Euronews побывал на предпремьерном спектакле в компании двух французских подростков.

Рокая Диуф, 17 лет: "Подумать только! Мы тоже можем позволить себе сходить в оперу, это что-то запредельное".

Эжен Дюмон-Сико, 15 лет: "Я всегда думал, что опера - это не то, чтобы что-то недосягаемое, но это дорого, я слишком молод для этого. Я впервые в опере, я никогда раньше здесь не был".

Густаво Дюдамель, музыкальный руководитель Парижской национальной оперы: "Я очень счастлив видеть, что большой зал Оперы Бастилии заполнен молодежью. Наш приоритет - это передача прекрасного, воспитание через музыку. \_Спасибо и да здравствует музыка_".

Волшебный вечер в опере на предпремьерном показе шедевра Джакомо Пуччини - Турандот. Боевое крещение для нового музыкального руководителя парижской оперы - венесуэльского дирижёра Густаво Дудамеля.

Для того, чтобы привлечь новое поколение зрителей Парижская опера разработала специальные тарифы, а также решила проводить эксклюзивные оперные представления только для молодых людей до 28 лет. Каждый сезон планируется оставлять 25 000 мест молодёжи.

Густаво Дюдамель: "Иногда их называют зрителями завтрашнего дня, но это и есть настоящая публика, публика дня сегодняшнего. Очень важно, чтобы они чувствовали себя на своем месте, чтобы они ощущали связь с тем, что они видят на сцене, с музыкой, которую они слушают. Опера должна перекликаться с их жизнью."

ТУРАНДОТ - ЖЕСТОКАЯ ПРИНЦЕССА

Мэтр минимализма на сцене американец Роберт Уилсон взялся на Турандот. Опера повествует историю дочери китайского императора, гордой и холодной красавицы, которая не желает выходить замуж и предлагает своих женихам разгадать три загадки. Тех, кто не смог найти решение, ждёт казнь. Роль Турандот исполнила российская оперная певица Елена Панкратова.

Среди исполнителей Елена Панкратова (Турандот), Гуанцюнь Ю (Лиу) и Гвин Хьюз Джонс (Калаф).

Роберт Уилсон, театральный режиссёр и сценограф:

"Это сказка. И Турандот - злонравная, бессердечная дама. И ей должно нравиться быть таковой. Если говорить об исполнении, моя постановка очень статична. Здесь именно музыка представляет движение, свет - это тоже движение!"

Рокая Диуф: "Я на самом деле почувствовала моменты гнева, грусти, тревоги, это очень сильно, мне очень понравилось".

Густаво Дюдамель: "Я помню, как я впервые посетил театральное представление, я был очарован. Я желаю, чтобы наши юные зрители получили наслаждение, поскольку я чувствую, что музыка переносит нас в место, где время остановилось, это мгновение вечности."

Эжен Дюмон-Сико: "Я под впечатлением, я не думал, что опера может быть такой живой. Я думал, это гораздо скучнее. Но в действительности это шумно и энергично. а какая игра света! я в восторге".

"Турандот" в репертуаре Оперы Бастилии до 30 декабря 2021 г.