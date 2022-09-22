Sinfonía por el Perú: перуанская звезда выводит в звезды малообеспеченных детей

Музыка может изменить жизнь: таково послание Sinfonía por el Perú, программы, разработанной и патронируемой перуанским тенором Хуаном Диего Флоресом. Она предлагает бесплатное музыкальное образование тысячам обездоленных детей по всей стране. В сети музыкальных школ они занимаются игрой на инструментах или поют.

Большая мечта большого исполнителя

"Когда я решил создать Sinfonía por el Perú, у меня была мечта, - говорит Флорес, - у меня была мечта помочь обездоленным мальчикам и девочкам в Перу, создать для них место, где они смогут чувствовать себя в безопасности, где смогут развиваться и получить образование. До того, как я понял, что музыка может изменить общество, она была для меня возможностью выйти на сцену, спеть, сорвать аплодисменты. Но теперь я вижу музыку как способ изменить мир, улучшить общество", - рассказывает исполнитель.

Наш корреспондент познакомилась с проектом и вовлеченными в него ребятами в поворотный момент: исполнители, играющие в молодежном оркестре Sinfonía por el Perú (а туда берут только самых лучших учеников музыкальных школ) летели в Зальцбург для участия во всемирно известном фестивале. Среди тех, кто впервые отправился в Европу - 15-летний Габриэль, альтист.

Он рассказывает, что проект перуанской звезды изменил его жизнь. "Я всегда любил музыку, всегда хотел учиться, будь то игра на инструменте или пение. В то время я думал, что выберу скрипку, но открыл для себя альт и влюбился в него", - вспоминает юноша.

Его мама подтверждает: "Музыка помогла ему избавиться от страхов, обрести больше уверенности в себе, поверить: он способен добиться всего, чего захочет.

Хуан Диего Флорес много занимается со своими подопечными, особенно в период подготовки к европейскому турне. Он раскрывает Габриэлю формулу необходимого для того, чтобы состояться в профессии. "Много усилий, много удачи и настойчивости. Вот три вещи", - резюмирует Флорес.

"Они хотят в университет"

Последние исследования подтверждают: программа музыкального образования подстегнула творческий потенциал слушателей, их уверенность в себе, успехи в учебе.

Луис Кастильо - один из преподавателей - отмечает: "Sinfonía оказывает необыкновенное, чудесное воздействие. Мы видим изменения в поведении детей. Музыка влияет на все аспекты их развития, не только на творчество, но и на семью и даже общество".

Музыка, меняющая жизнь. Euronews

"Первое исследование подтвердило невероятные результаты. Детский труд у в этой группе сократился на 90%. Наверное, потому что дети были в музыкальной школе и занимались. Родители стали менее агрессивными по отношению к ребятам. Но больше всего меня поразило то, что они хотели поступить в университет", - подводит итоги Хуан Диего Флорес.

Диана - одна из тех, кто решился продолжить образование. В свои 18 лет она - студентка консерватории Лимы по классу флейты. Оглядываясь назад, девушка отмечает важность жизненных уроков, которые получила в Sinfonía. "Я научилась командной работе, она помогла мне взять на себя ответственность, понять, что я должна быть организованной, соблюдать определенный график. А потом у меня родилась страсть к музыке. Я хочу заниматься этим всю жизнь, играть в оркестре, стать профессиональным исполнителем", - говорит она.

Увидеть Европу и покорить

Диана прилетела в Зальцбург в составе молодежного оркестра. Вместе с друзьями она чрезвычайно взволнована. "В Зальцбурге был Моцарт, это - колыбель музыки, и вот у меня есть шанс пройтись по этим маленьким улочкам! Даже не могу описать свои эмоции", - признается она.

Ее наставник разделяет радость и волнение подопечных. "Зальцбургский концерт очень важен для оркестра. Они ведь впервые выезжают как единый коллектив. Мне очень приятно быть рядом с детьми из Sinfonia por el Peru, много репетировать, работать. Я просто счастлив, правда".

Молодой скрипач Диего говорит, что поездка - еще и большая ответственность. "Это мечта, которую каждый ребенок в Sinfonía por el Peru хотел бы реализовать, мы как будто всех их представляем здесь", - отмечает юноша.

Хуан Диего Флорес убежден, что подобный опыт чрезвычайно важен и для музыкального, и для человеческого становления ребят. "Когда они играют в оркестре, они чувствуют: "О, я что-то значу, меня признают!" Представьте, как эти дети сейчас говорят: "Да, мы сделали это. Нет ничего невозможного!"

Как Диана и ее товарищи преодолевают напряжение во время концерта на легендарном Зальцбургском фестивале? Вы узнаете об этом в нашем следующем выпуске программы Musica.