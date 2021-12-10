Rendez-vous: от Магритта до Маккарри

В его работах видят человечность, достоинство, сострадание, элегантность и четкие пропорции: в Париже открылась выставка американского фотографа Стива Маккарри. В музее Майоля представлено более 150 его снимков большого формата, среди которых — ставшая культовой "Афганская девочка" и она же 17 лет спустя. Крупнейшая на сегодняшний день ретроспектива фотохудожника приглашает посетителей в кругосветное путешествие. Но где бы Стив Маккарри не неходился, главным героем его работ остается человек.

На острове Балчуг в центре Москвы заработало культурное пространство "ГЭС-2". Фонд V-A-C миллиардера Леонида Михельсона преобразовал столетнюю электростанцию в музей современного искусства. Автор проекта — итальянский архитектор Ренцо Пьяно, построивший центр Жоржа Помпиду и здание штаб-квартиры New York Times. Проектом открытия "ГЭС-2" стала работа исландца Рагнара Кьяртанссона: до марта мастер перформанса будет снимать в помещениях бывшей электростанции современную версию "Санта-Барбары".

А в мадридском музее Тиссена-Борнемисы до конца января продолжается выставка сюрреалиста Рене Магритта. На экспозиции представлено более 70 работ бельгийского художника: от изображений знаменитой трубки до картин с силуэтами мужчин в котелках. Многие из них построены вокруг парадокса, игры с перспективой и доведенной до абсурда метафоры. В своем творчестве Рене Магритт постоянно задает зрителю вопросы и заставляет над ними задуматься.