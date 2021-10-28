"Лион, рождённый светом": во французском городе, знаменитом ежегодными световыми фестивалями — новое грандиозное шоу внутри собора Сен-Жан, который признан частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дамиен Фонтен, композитор и режиссёр:

"Здесь всё впервые — и 360-градусное окружение, которое мы создали, и тот факт, что в представлении принимают участие живые люди из плоти и крови, что придаёт такому месту человеческую ценность".

В шоу в древнем соборе участвуют 160 актёров, а наблюдать за ними могут сразу по 500 зрителей. Для подготовки такого спектакля пришлось приложить немалые усилия и привлечь компьютерное моделирование.

Дамиен Фонтен, композитор и режиссёр:

"Сперва мы работали с моделью здания. Мы разработали 3D-модель собора. Это как оригами — мы развернули весь интерьер, чтобы получить своего рода единую картину всего собора изнутри. Так что мы создали не один фильм, а два десятка фильмов для разных точек зрения".

Световое, музыкальное и хореографическое представление повествует, по замыслу авторов, о создании города — основанного ещё римлянами.