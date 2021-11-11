Rendez-Vous: возрождение и угасание природы

Прибытие весны в Нормандию покажут в Бельгии: в Брюсселе выставляют серию работ британского художника Дэвида Хокни. Он в свои 84 года не отстаёт от времени: в "пандемическую весну" прошлого года он, находясь в своём доме в Нормандии, фотографировал пробуждение природы, и с помощью цифровых технологий создал более сотни работ.

Природой очарован и бразилец Себастьян Сальгадо. Но его посыл не такой оптимистичный и радужный. Серия фоторабот "Амазония" — результат шести лет жизни художника среди коренного населения сельвы. Снимки Сальгадо демонстрируют жизнь этих народов и бесконечное биоразнообразие амазонских лесов — которые сейчас находятся под угрозой исчезновения. Посмотреть на эти работы можно в Риме.

А в Лондоне, в Королевской академии художеств — Летняя выставка, её считают крупнейшей в мире экспозицией современного искусства — и уже второй год подряд из-за пандемии переносят на осень. Куратором нынешней экспозиции стал художник нигерийского происхождения Йинка Шонибаре. Он собрал в британской столице работы и признанных художников, и любителей, и представителей андеграунда.