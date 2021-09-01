Франция: первые афганские беженцы прибыли в Лион

Несколько дней назад они были среди тысяч тех, кто пытался покинуть Кабул. Сейчас они стали одними из 2 600 афганцев, которых приняла Франция.

Их разместили в пригороде французского Лиона - 86 мужчин, женщин и детей. Но никто из них не хочет говорить открыто. Многие, подобные Амиду (имя вымышленно), слишком боятся за свои оставшиеся в Афганистане семьи. В его случае - это жена и трое детей, в том числе новорожденный ребенок. Амид занимался исследованиями в сельском хозяйстве и работал во французской компании.

Гильменд - центр талибов. Боевые действия начались именно в провинции Гильменд, в нашей фермерской провинции. Бои продолжались почти 20 дней. И в результате они разрушили мои строения, они убили тысячи людей, уничтожили здание университета, мечеть ... Мне 34 года, но я никогда не видел подобного тому, что я наблюдал за эти последние две недели. Правительство предупредило нас, что "если к вам пришли талибы, вы должны покинуть свой дом, потому что мы будем бомбить этот район". Теперь режим талибов контролирует все. Ты стал иностранным шпионом, работаешь на Францию. Ты обучал английскому языку, чтобы работать на французов, на американцев Амид афганский беженец

С дрожью в голосе Амид делится своей главной мечтой на ближайшее будущее — "чтобы французское правительство помогло мне".

Ассоциация, известная как "Форум беженцев", помогает вновь прибывшим афганцам. Эта операция по эвакуации навсегда останется в памяти ее директора.

У нас складывается впечатление, что истории обычных людей, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной работе перерастают с большую историю, которая пишется на наших глазах. Мы не должны забывать, что значит быть беженцем. Часто говорят, что право на убежище - последнее, что есть у человека, когда он потерял все остальные. Они приехали нищими, у некоторых только та одежда, которая была на них Жан-Франсуа Плокин директор ассоциации "Форум беженцев"

Эти люди останутся здесь еще на неделю. О тех, кто будет просить убежища, вероятно, всех без исключения , позаботится Французская иммиграционная служба. Она пообещал найти для них места в специализированных центрах. Остальным придется самостоятельно строить свою жизнь на новом месте.