Франция: первые афганские беженцы прибыли в Лион
Несколько дней назад они были среди тысяч тех, кто пытался покинуть Кабул. Сейчас они стали одними из 2 600 афганцев, которых приняла Франция.
Их разместили в пригороде французского Лиона - 86 мужчин, женщин и детей. Но никто из них не хочет говорить открыто. Многие, подобные Амиду (имя вымышленно), слишком боятся за свои оставшиеся в Афганистане семьи. В его случае - это жена и трое детей, в том числе новорожденный ребенок. Амид занимался исследованиями в сельском хозяйстве и работал во французской компании.
С дрожью в голосе Амид делится своей главной мечтой на ближайшее будущее — "чтобы французское правительство помогло мне".
Ассоциация, известная как "Форум беженцев", помогает вновь прибывшим афганцам. Эта операция по эвакуации навсегда останется в памяти ее директора.
Эти люди останутся здесь еще на неделю. О тех, кто будет просить убежища, вероятно, всех без исключения , позаботится Французская иммиграционная служба. Она пообещал найти для них места в специализированных центрах. Остальным придется самостоятельно строить свою жизнь на новом месте.