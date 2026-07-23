До войны через Ормузский пролив ежедневно проходило примерно 15 миллионов баррелей нефти из стран Персидского залива. То есть в мирное время около пятой части всей продаваемой в мире нефти перевозилось через этот стратегически важный морской коридор.

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Поскольку проход по нему по-прежнему в значительной степени заблокирован, а цены на сырьё остаются высокими, по меньшей мере семь крупных проектов строительства трубопроводов уже реализуются, находятся в стадии планирования или обсуждения. Их цель — перенаправить поставки через Красное море, Суэцкий канал и Оманский залив, заявляют представители стран региона, энергетические компании и рыночные аналитики.

С возобновлением в этом месяце войны с Ираном нефть марки Brent вновь торгуется по 93 доллара за баррель, значительно выше примерно 72 долларов, которые она стоила после недолгого июньского перемирия, а американский эталон WTI также подорожал до почти 90 долларов за баррель.

«Полагаться в такой степени на Ормузский пролив — уже не рационально в долгосрочной перспективе», — говорит старший исследователь компании Kpler Виктория Грабенвёгер.

Уже существуют два обходных маршрута, и оба работают почти на пределе.

Построенный в 1980‑е годы нефтепровод Восток–Запад Саудовской Аравии, возведённый в период, когда Тегеран угрожал судоходству во время ирано-иракской войны, доставляет нефть из комплекса Абкайк в порт Янбу на Красном море, откуда танкеры идут на юг, к Аравийскому морю, или на север, к Суэцкому каналу.

Тем временем ОАЭ перенаправляют всё больше нефти в Фуджейру — свой порт в Оманском заливе примерно в 145 километрах к югу от Ормузского пролива.

По данным Управления энергетической информации США, до войны совокупная резервная мощность этих двух маршрутов составляла около 3,5–5,5 миллиона баррелей в сутки, а сейчас они загружены почти полностью и перекачивают около 6,5 миллиона баррелей в день.

Госнефтекомпания Абу-Даби также спешит завершить проект, начатый ещё до войны.

Её трубопровод стоимостью 3 миллиарда долларов (2,6 миллиарда евро) длиной 300 километров до Фуджейры, проложенный параллельно существующей линии, должен увеличить поставки более чем на 1,2 миллиона баррелей в сутки и, по данным Kpler, примерно наполовину уже построен. Компания ожидает, что официально заявленный срок сдачи — начало 2027 года — сдвинется на середину 2027‑го, поскольку сам порт предстоит расширить.

По оценке Kpler, даже такой график стал возможен лишь из‑за блокады.

Красное море под угрозой блокады

Однако маршрут через Красное море тоже уязвим, показали события на этой неделе.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене, объявившие блокаду судоходства, связанного с Саудовской Аравией, в ответ на блокаду Йемена со стороны королевства и удар по аэропорту Саны, заявили в четверг, что атаковали два саудовских танкера — Encelia и Layla.

Саудовские государственные СМИ сообщили о пожаре в носовой части Encelia без жертв, тогда как Центр морских операций по торговым судам Великобритании сообщил о танкере, поражённом «неизвестным снарядом» к юго-западу от Аль-Шукаика.

Эта поддерживаемая Ираном группировка уже нарушала судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе — ещё одном стратегическом морском узле, на который проходится около 12% мировой торговли, — а удар беспилотника хуситов в 2019 году вынудил остановить работу самого нефтепровода Восток–Запад.

Архив. Порт Джидда на берегу Красного моря, Саудовская Аравия, октябрь 2019 года AP Photo/Amr Nabil

60-миллиардная ставка Ирака на Вашингтон

Нигде проблема не стоит так остро, как в Ираке, который получает около 90% государственных доходов от экспорта нефти и вынужден сокращать добычу из-за своей зависимости от Ормузского пролива.

Премьер-министр Али аз-Заиди вернулся из Вашингтона на прошлой неделе с 48 соглашениями с американскими компаниями в сферах энергетики, здравоохранения и технологий на сумму более 60 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Среди партнёров — ExxonMobil, Shell, Halliburton, KBR и GE Vernova.

Ключевым элементом пакета стало соглашение с Сирией о восстановлении давно простаивающего нефтепровода от месторождений в Киркуке до средиземноморского порта Банияс. По данным иракских государственных СМИ, проект реализует Chevron. Госдепартамент США, приветствовавший этот план, назвал его «важнейшим энергетическим коридором» с первоначальной пропускной способностью 2 миллиона баррелей в сутки.

Багдад также рассматривает строительство трубопровода из Басры в иорданскую Акабу.

Посол США в Турции Том Баррак выразил уверенность, что из-за этих соглашений соглашения Ормузский пролив утратит свою стратегическую значимость.