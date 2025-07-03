Налоговый законопроект Трампа: демократы пытаются переманить колеблющихся республиканцев в оппозицию

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Республиканцы в Палате представителей работали практически круглосуточно над пакетом мер по сокращению налогов и расходов (One Big Beautiful Bill Act - как его назвал Дональд Трамп), чтобы убедить скептически настроенных законодателей отправить законопроект на рассмотрение президента к 4 июля.

Поимённое голосование началось поздно вечером в среду и продолжалось до утра четверга, поскольку несколько республиканцев отказались отдать свои голоса. Это поставило под угрозу исход голосования.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон накануне собрал законодателей в Вашингтоне, стремясь воспользоваться положительной динамикой после прохождения законопроекта в Сенате 1 июля. “Наш путь - пробиться вперёд и довести дело до конца", - заявил Джонсон, вернувшись ночью с серии совещаний за закрытыми дверями. “Мы уложимся в установленный срок - 4 июля”, заверил он.

Поскольку голосование застопорилось, президент Трамп, в среду принимавший законодателей в Белом доме и разговаривавший с некоторыми из них по телефону, набросился на них в полуночном сообщении: "Чего ждут республиканцы??? Что вы пытаетесь доказать???" Задержка “БУДЕТ СТОИТЬ ВАМ ГОЛОСОВ!!!” - предупредил он о политических последствиях.

Идея созвать Комиссию для голосования более чем 800-страничного законопроекта была рискованным ходом, призванным удовлетворить требование Трампа завершить работу к празднику, отмечают наблюдатели. Республиканцы боролись за законопроект практически на каждом этапе, часто добиваясь успеха с минимальным отрывом - всего в один голос.

Ряд умеренных республиканцев из конкурирующих округов выступили против сокращения расходов на Medicaid, в то время как консерваторы раскритиковали законопроект как отклоняющийся от их финансовых целей. Джонсону и его команде предстоит убедить и тех и других, что время для переговоров истекло.

Республиканцы полагаются на большинство в Конгрессе, чтобы провести OBBB через сопротивление демократической оппозиции. Ни один из демократов не проголосовал за законопроект в Сенате, и никто не ждёт, что они сделают это в Палате представителей, подчёркивают обозреватели.

Как предупреждение о том, каким будет сопротивление, можно расценивать тот факт, что резолюция республиканцев, устанавливающая условия для обсуждения законопроекта Трампа, едва прошла согласование в Комитете Палаты представителей по регламенту в среду утром.

Как только дело дошло до самого голосования по тексту, всё застопорилось, поскольку руководство Республиканской партии ожидало законодателей, задержавшихся в Вашингтоне, и вело переговоры за закрытыми дверями с несогласными. К вечеру, рассказывают репортёры, в Капитолий начали доставлять пиццу, но исход голосования по-прежему неочевиден.

Трамп призывает республиканцев поступить "правильно"

Законопроект расширит и сделает постоянными различные налоговые льготы для физических лиц и бизнеса, введенные с первого срока правления Трампа, а также временно добавит новые, которые он обещал во время предвыборной кампании 2024 года.

Речь в том числе идёт о разрешении работникам вычитать чаевые и оплату сверхурочных, а также вычет в размере 6000 долларов для большинства пожилых людей, зарабатывающих менее 75 000 долларов в год. В целом, законодательство предусматривает снижение налогов на сумму около 4,5 трлн долларов в течение 10 лет. OBBB также предусматривает выделение до 350 миллиардов долларов на оборону и борьбу президент Трампа с иммиграцией.

Республиканцы рассчитывают частично оплатить это за счёт сокращения расходов на Medicaid и продовольственную помощь. По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, законопроект увеличит федеральный долг на 3,3 триллиона долларов (1,8 трлн евро) в течение ближайшего десятилетия.

Палата представителей приняла свой вариант законопроекта в мае с перевесом в один голос, несмотря на опасения по поводу сокращения расходов и общей цены. Теперь от неё требуют окончательного принятия версии, которая во многих отношениях усугубляет эти опасения. Например, прогнозируемое влияние сенатского законопроекта на государственный долг значительно выше.

Демократы нацелились на уязвимых республиканцев, чтобы переманить их в оппозицию

Столь незначительное большинство оставляет мало возможностей для отступничества. Несколько республиканцев не согласны с тем, что их вынуждают одобрить сенатский вариант текста менее, чем через 24 часа после принятия его в верхней палате.

Лидер демократов Джеффрис из Нью-Йорка, которого сопровождали почти все члены его фракции, выступил с резким заявлением: Если все демократы проголосуют "нет", им нужно будет переманить всего четырех республиканцев, чтобы не допустить принятия законопроекта.

Достаточно посмотреть на сенатора Тома Тиллиса из Северной Каролины, который в выходные объявил о намерении голосовать против законопроекта. Вскоре президент призвал выдвинуть кандидата на праймериз сенатора и раскритиковал его в социальных сетях. Тиллис быстро объявил, что не будет добиваться третьего срока.

Джеффрис сослался на "мужество" покойного сенатора Джона Маккейна, который дал "большой палец вниз" попытке GOP "отменить и заменить" Закон о доступном здравоохранении, и выделил республиканцев из округов, в которых, как ожидается, будет высокая конкуренция в 2026 году, включая Пенсильванию.

Демократы описывают законопроект в ужасных выражениях, предупреждая, что сокращение расходов на Medicaid приведет к гибели людей, а сокращение расходов на продовольственные талоны будет "буквально вырывать еду изо рта детей, ветеранов и пожилых людей", - сказал Джеффрис в понедельник.

Республиканцы говорят, что пытаются изменить размер программ социальной защиты для населения, для которого они были изначально предназначены, в основном для беременных женщин, инвалидов и детей, и искоренить то, что они называют расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями.

Пакет включает в себя новые требования к работе в течение 80 часов в месяц для многих взрослых, получающих Medicaid, и распространяет существующие требования к работе в программе Supplemental Nutrition Assistance Program, или SNAP, на большее количество бенефициаров. Штаты также возьмут на себя большую часть расходов на выплату продовольственных пособий.

Однако движущей силой законопроекта является сокращение налогов. Срок действия многих из них истекает в конце этого года, если Конгресс не предпримет никаких действий.

По прогнозам Центра налоговой политики, который проводит внепартийный анализ налоговой и бюджетной политики, в следующем году законопроект приведет к снижению налогов на 150 долларов (127 евро) для самого низкооплачиваемого слоя американцев, на 1750 долларов (1480 евро) для среднего класса и на 10 950 долларов (9290 евро) для наиболее обеспеченных, по сравненению с 2017 годом.