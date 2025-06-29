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Сенат США не без труда принял на рассмотрение законопроект Дональда Трампа о налоговых послаблениях и сокращению расходов на социальные программы.

Голосование в субботу выдалось напряжённым и затянулось более чем на три часа. Чтобы повлиять на колеблющихся, в Капитолий даже прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс. Споры о положениях законодательной инициативы шли и в зале заседаний, и за его пределами: сенаторы то и дело выходили оттуда для проведения частных бесед.

В итоге 51 член верхней палаты Конгресса высказался за начало дебатов по законопроекту, 49 - выступили против.

Причём, к демократам, которые голосовали против, в последний момент присоединились двое республиканцев.

Партия Трампа, имеющая большинство в Сенате, надеется, что законопроект будет одобрен до 4 июля. Но разногласия - особенно по поводу сокращения расходов на программу медицинского страхования Medicaid и продовольственную помощь - замедлили прогресс.

Критика нарастает, но республиканцы настроены решительно

Перед началом голосования Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что он "решительно поддерживает принятие" законопроекта. Сам Трамп, который в субботу находился на своем поле для гольфа в Вирджинии, к вечеру обрушился с критикой на некоторых своих соратников. В частности, Трампу не понравилось заявление Тома Тиллиса из Северной Каролины о том, что он не может поддержать законопроект из-за планируемых серьёзных сокращений трат на Medicaid, которые, как он опасается, оставят многих жителей его штата без медицинской помощи.

В Сенате именно вышеупомянутый Том Тиллис и Рэнд Пол из Кентукки проголосовали против.

Тем временем, Илон Маск снова раскритиковал пакет как "совершенно безумный и разрушительный".

"Он уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесёт огромный стратегический ущерб нашей стране!" - написал бывший сподвижник Трампа.

"Большой прекрасный законопроект" был обнародован незадолго до полуночи пятницы, и ожидается, что в ближайшие дни сенаторы будут обсуждать его и вносить поправки. Если Сенат одобрит его, то он вернётся в Палату представителей для финального раунда голосования, прежде чем попадёт на утверждение в Белый дом.

"Переломный момент" в реализации планов Трампа

Учитывая, что у республиканцев минимальное большинство в Палате представителей и Сенате, для прохождения законодательной инициативы нужна поддержка их всех.

В новом докладе Управления Конгресса США по бюджету сказано, что в случае принятия закона к 2034 году без медицинской страховки рискуют остаться 11,8 миллиона американцев.

Ближайшие заседания могут стать решающими для самого проекта и даже больше - переломным моментом для администрации Трампа, поскольку этот закон считается ключевым в её внутренней политике.

Трамп, намекая на несогласных в рядах однопартийцев, потребовал от "грантоедов" из числа республиканцев "вернуться в строй" и поддержать свой план. После субботнего голосования он написал в соцсетях: "Мы одержали Великую победу в Сенате с Великим, большим, прекрасным законопроектом", поблагодарив сенаторов от консерваторов.

Масштабное сокращение налогов и соцрасходов

Законопроект, за который так ратует Трамп, по сути, продлит и сделает постоянными многие налоговые льготы, которые воводились еще на первом его президентском сроке.

В противном случае, срок действия этих налоговых послаблений истечёт в конце 2025 года.

Закон предполагает также отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу, выделение 350 миллиардов долларов национальную безопасность и новый план по депортации.

Однако сокращение расходов на Medicaid, продовольственные талоны и инвестиции в "зеленую" энергетику, которое, по словам одного из ведущих демократов, сенатора Рона Уайдена из Орегона, станет "смертным приговором" для ветряной и солнечной промышленности Америки, также вызывает разногласия в рядах республиканцев.

Администрация Трампа рассчитывает компенсировать потерю налоговых поступлений за счёт урезания финансирования соцпрограмм. Но некоторые законодатели считают, что эти сокращения особенно ударят по малообеспеченным и людям, получающих медицинское обслуживание по программе Medicaid.

Между тем консерваторы, обеспокоенные растущим госдолгом, настаивают на ещё большей экономии.