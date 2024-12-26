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Eni будет искать нефть и газ с помощью суперкомпьютера

Буровая платформа с морской нефтяной вышкой посреди океана
Буровая платформа с морской нефтяной вышкой посреди океана Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Indrabati Lahiri
Опубликовано
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Суперкомпьютер стоимостью более 100 млн евро, известный как HPC6, сможет выполнять ряд функций искусственного интеллекта, а также сложнейшие вычисления с помощью почти 14 000 графических процессоров.

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Итальянская энергетическая компания Eni представила один из самых мощных в мире суперкомпьютеров в попытке усовершенствовать технологию обнаружения нефти и газа. Ожидается, что это также станет важным шагом в реализации стратегии компании по декарбонизации и развитию экологически чистой энергетики.

Суперкомпьютер стоимостью более 100 миллионов евро, получивший название HPC6, сможет выполнять ряд функций искусственного интеллекта, а также сложнейшие вычисления с помощью почти 14 000 графических процессоров (GPU).

Ожидается, что этот шаг поможет Eni просеивать большие объемы данных и обнаруживать новые залежи нефти и газа, а также упростит расчеты по чистой энергии и декарбонизации.

Данные обычно получают в ходе буровых работ, сейсмических исследований и моделирования пластов. Суперкомпьютеры также могут помочь энергетическим компаниям определить, где именно находятся запасы нефти и газа, насколько велики эти залежи и какова наилучшая стратегия бурения для каждой из них. Они также могут помочь в позиционировании скважин, прогнозировании добычи, повышении нефтеотдачи и моделировании пластов.

Eni уже использовала суперкомпьютерные технологии для улучшения динамики флюидов и геологических исследований для хранения углерода, а также для улучшения работы промышленных предприятий и производства более совершенных батарей. Цепочка поставок биотоплива также стала более эффективной благодаря суперкомпьютерам.

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HPC6 был включен в Рождество в Феррера-Эрбоньоне, небольшой коммуне в итальянском регионе Ломбардия. В настоящее время он является пятым самым быстрым суперкомпьютером в мире, согласно ежегодному списку TOP500.

Ожидается, что Eni будет использовать HPC6 для повышения эффективности производства своих возобновляемых источников энергии.

Этот запуск также помог укрепить репутацию Eni как компании, которая предпочитает разрабатывать и производить собственные машины, а не покупать услуги внешних облачных вычислений.

Клаудио Дескальци, главный исполнительный директор Eni, заявил на сайте компании: "Инновации и постоянное развитие технологий являются основополагающими для сохранения и укрепления лидерства Eni в процессе перехода к новой энергетике. Технологические достижения позволяют нам использовать энергию более эффективно, сокращая выбросы и способствуя разработке новых энергетических решений".

"Мы интегрировали суперкомпьютеры во всю нашу бизнес-цепочку, превратив их в незаменимый рычаг для достижения чистых нулевых выбросов и повышения эффективности. Eni разработала уникальное наследие в области технологических знаний и программирования, которое дает нам конкурентное преимущество на международной арене и поддерживает скорость нашей трансформации, одновременно стимулируя наш рост".

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