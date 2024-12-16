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Глава ЕЦБ: изменения в торговой политике США - риск для экономики ЕС

Аналитики не исключают рост транспортных расходов и цен на энергоносители.
Аналитики не исключают рост транспортных расходов и цен на энергоносители. Авторское право Eduardo Munoz Alvarez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Eduardo Munoz Alvarez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Изменения в торговой политике США могут сказаться на экономике Евросоюза. Об этом предупреждает председатель Европейского центрального банка.

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Выступая в понедельник на пресс-конференции в Вильнюсе, Кристин Лагард сообщила также, что ЕЦБ продолжит снижать процентные ставки.

"Самые тёмные дни зимы остались позади", - добавила она, говоря о замедлении инфляции, которая уже близка к целевому показателю в 2%.

Но, по словам Лагард, обеспокоенность по поводу экономического роста в еврозоне сохраняется. Риски связаны в том числе с новой администрацией США.

Кристин Лагард, председатель ЕЦБ:

"Риск понижения может исходить от некоторых геополитических событий, включая, например, изменение американской торговой политики".

Избранный президентом США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал обложить весь импорт пошлинами в размере от 10 до 20%.

Аналитики не исключают рост транспортных расходов и цен на энергоносители.

Ранее Европейский центральный банк в четвёртый раз в текущем году снизил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до 3%.

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