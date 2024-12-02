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Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес ушел в отставку

Карлос Таварес
Карлос Таварес Авторское право AP Photo/Michel Euler
Авторское право AP Photo/Michel Euler
By Piero Cingari
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Карлос Таварес покинул пост генерального директора Stellantis на фоне падения продаж электромобилей и растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Его уход подчеркивает растущие проблемы, с которыми сталкиваются автопроизводители в процессе перехода на электромобили.

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Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis и ключевой архитектор слияния PSA-FCA, ушел в отставку на фоне падения прибыли и снижения продаж в США.

Заявление Тавареса прозвучало спустя два месяца после предупреждения о снижении прибыли производителя автомобилей Jeep, Fiat и Peugeot, который в этом году потерял около 40% своей стоимости. Это отражает трудности, с которыми сталкиваются автопроизводители в процессе перехода на электромобили (EV).

После отставки Тавареса акции Stellantis упали более чем на 7 % во время утренних торгов в Европе. Инвесторы отреагировали с явным беспокойством по поводу отсутствия руководства и неопределенности в отношении будущей стратегии автопроизводителя.

Амбициозные цели, разочаровывающие результаты

Таварес выступал за инвестиции Stellantis в электромобили в размере 50 млрд евро, стремясь к тому, чтобы к 2030 году в Европе было продано 100 % электромобилей на аккумуляторах (BEV).

Однако продажи не оправдали ожиданий. Согласно последним данным Bank of America's EV Tracker, в первой половине 2023 года Stellantis продал 173,4 тысячи BEV, а в первой половине 2024 года этот показатель упал до 157,7 тысячи, что на 9 % меньше, чем в прошлом году.

Этот спад совпал с потерей Stellantis позиций на мировом рынке электромобилей. Доля Stellantis на мировом рынке EV-сегмента упала до 3,5 % в первой половине 2024 года по сравнению с 5,3 % в первой половине 2023 года, поскольку китайские производители EV-сегмента вырвались вперед благодаря конкурентоспособным ценам и инновациям.

Эти трудности привели к падению акций Stellantis почти на 50 % в этом году и подорвали доверие к лидерству Тавареса.

Уход Тавареса: Что будет дальше?

Таварес был самым высокооплачиваемым руководителем автомобильной отрасли в 2023 году с компенсационным пакетом в 36,49 млн евро.

Как сообщается, решение о расставании было принято единогласно членами совета директоров Stellantis.

Хотя Stellantis высоко оценила вклад Тавареса в становление компании и ее первоначальный успех, ключевую роль в его уходе сыграли внутренние разногласия между советом директоров и генеральным директором.

Председатель совета директоров Джон Элканн назвал катализатором отставки Тавареса "разные взгляды" на направление развития Stellantis.

Совет директоров Stellantis начал поиск преемника Тавареса, намереваясь завершить его назначение к середине 2025 года. В промежуточный период Элканн возглавит недавно созданный исполнительный комитет, которому поручено руководить компанией на этом переходном этапе.

Мнения и реакция промышленности

На сайте X бывший генеральный директор Nissan и Aston Martin Энди Палмер назввал Тавареса "возможно, самым профессиональным автолюбителем, с которым он работал", отметив его роль в создании Stellantis и разработке культовых автомобилей. Палмер добавил: "Надеюсь, история будет к нему благосклонна".

Итальянский сенатор Карло Календа раскритиковал Тавареса за его управленческий подход.

Корреспондент CNBC Майкл Уэйланд отметил: "Таварес неправильно понимал рынок США, ставя во главу угла ценообразование и прибыль, а не объемы и инвестиции. Это оттолкнуло традиционных потребителей и привело к снижению качества".

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Инвестиционный аналитик Брайан Тикангко предупредил, что проблемы Stellantis отражают более широкую тенденцию: "Старые автопроизводители уступают позиции китайским EV-брендам даже на своих самых прибыльных рынках. Инновации больше не являются обязательными".

Что ждет Stellantis впереди?

Уход Тавареса подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются старые автопроизводители, пытаясь перейти от традиционных двигателей внутреннего сгорания к электрическим силовым агрегатам.

Теперь Stellantis придется бороться с обостряющейся конкуренцией, падением продаж EV и необходимостью восстановить доверие инвесторов.

Немецкие гиганты Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz также сталкиваются с аналогичными проблемами, включая падение доли рынка электромобилей и растущую конкуренцию со стороны Китая.

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Поскольку Элканн временно возглавит компанию, Stellantis будет испытывать огромное давление, пытаясь найти лидера, способного выйти на баланс между инновациями и операционной эффективностью.

Сможет ли следующий генеральный директор переломить судьбу компании, пока неизвестно, но ставки высоки не только для Stellantis, но и для всего европейского автопромышленного сектора, который борется за сохранение конкурентоспособности в электрифицированном мире.

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