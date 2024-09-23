Индекс деловой активности, решение по ключевым ставкам: чего ждать рынкам на этой неделе?

By Tina Teng

На этой неделе появятся свежие данные, включая показатели PMI в производственном секторе и сфере услуг крупнейших экономик еврозоны. Своё решение по процентным ставкам объявят Швейцарский национальный банк и Резервный банк Австралии.

РЕКЛАМА

После того, как ЕЦБ и ФРС США снизили ключевые ставки, инвесторы вновь присматриваются к глобальным экономическим показателям.

В центре внимания на этой неделе окажутся сентябрьские флэш-индексы деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности ведущих стран.

Кроме того, Швейцарский национальный банк и Резервный банк Австралии должны объявить свои решения по процентным ставкам. Эти решения, как ожидается, окажут значительное влияние на валюты и акции соответствующих стран.

Европа

S&P Global опубликует сентябрьские индексы PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг для ключевых стран еврозоны, уделяя особое внимание Франции и Германии.

В обеих странах с июля 2022 года наблюдается сокращение активности, за исключением кратковременного роста во Франции в январе 2023 года.

В августе в производственном секторе Германии наблюдался заметный спад: индекс PMI упал до 42,4 – самого низкого уровня с марта, что было вызвано резким сокращением новых заказов, покупательской активности и занятости.

Аналогичная тенденция наблюдалась и во Франции: индекс PMI в августе упал до 43,9 с 44 в июле, что стало самым резким снижением с января.

Ожидается, что сводный индекс PMI для производственной сферы еврозоны также покажет в сентябре дальнейшее снижение, которое началось 2 года назад.

Индексы PMI сферы услуг в еврозоне, напротив, демонстрируют устойчивость: показатели увеличились с февраля, в основном благодаря росту числа новых предприятий.

В то время как сектор услуг Франции значительно вырос в августе, отчасти благодаря Олимпийским играм в Париже, рост сектора услуг Германии замедлился, продемонстрировав более мягкую динамику.

Согласно консенсус-прогнозам, рост сектора услуг во Франции и Германии, а также в еврозоне в целом, продолжится в сентябре.

Кроме того, ожидается, что индекс делового климата Института экономических исследований (Ifo) в Германии за сентябрь привлечёт внимание рыночных аналитиков.

На фоне сохраняющихся проблем в секторе производства автомобилей и повышенной политической неопределённости прогнозируется дальнейшее снижение индекса до 86,1 по сравнению с 86,6 в августе, что является самым низким показателем с февраля.

Related Успехи популистов и проблемы автопрома угрожают фондовому рынку Германии

Это ожидаемое падение отражает растущую обеспокоенность экономическими перспективами Германии, а ослабление энтузиазма в деловых кругах усугубляет экономические проблемы страны.

В Великобритании, напротив, как в производственном секторе, так и в секторе услуг сохраняется тенденция к росту.

РЕКЛАМА

Объём производства увеличился четвёртый месяц подряд, а объём услуг растёт с ноября 2023 года.

Решение Банка Англии сохранить процентные ставки на прежнем уровне на прошлой неделе, подкреплённое устойчивыми экономическими данными Великобритании, способствовало укреплению британского фунта, который недавно взлетел до двух с половиной летнего максимума по отношению к доллару США.

Между тем, ожидается, что Центробанк Швейцарии проведёт третье подряд снижение ставки на этой неделе.

В настоящее время рынки оценивают в районе 60% вероятность снижения ставки на 0,25% и 40% вероятность более значительного снижения на 0,5%.

РЕКЛАМА

Регулятор обеспокоен укреплением швейцарского франка после недавнего резкого снижения ставки ФРС США.

Однако сохраняются высокие цены на услуги, в августе инфляция выросла на 1,1% в годовом исчислении.

США

На этой неделе в США будут опубликованы следующие ключевые экономические данные: флэш-индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг за сентябрь, окончательные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал и индекс расходов на личное потребление (PCE) за август.

Эти показатели будут играть ключевую роль в формировании настроений на рынке, особенно в условиях продолжающихся дискуссий о том, сохранит ли Федеральная резервная система текущие темпы снижения ставок.

РЕКЛАМА

Прогнозируется, что производственная активность в США сократится третий месяц подряд, в то время как индекс PMI в сфере услуг, как ожидается, останется в росте.

Прогноз темпов роста ВВП во втором квартале, вероятно, будет несколько пересмотрен в сторону понижения – до 2,9% в годовом исчислении по сравнению с предыдущей оценкой в 3%.

В целом, эти данные указывают на замедление экономического роста.

Что касается инфляции, то июльский индекс PCE остался неизменным на уровне 2,5%, а базовый PCE – 2,6%, что по-прежнему выше целевого уровня ФРС в 2%.

РЕКЛАМА

Азиатско-Тихоокеанский регион

Резервный банк Австралии объявит о своём решении по процентной ставке во вторник. Ожидается, что ставка останется неизменной на уровне 4,35%.

В то время как многие другие регуляторы начали смягчать свою денежно-кредитную политику, австралийцы вряд ли последуют этой тенденции.

В июле потребительские цены в стране выросли на 3,5%, что значительно выше целевого уровня в 2%, что заставляет центральный банк придерживаться более жёсткой позиции.

В среду Австралия также опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за август.

РЕКЛАМА

Хотя консенсус-прогноз предполагает, что инфляция могла снизиться до 2,8% в годовом исчислении, ожидается, что это не повлияет на предстоящее решение ЦБ, так как инфляция остаётся выше целевого уровня.