Золото достигает рекордных максимумов

By Tina Teng

Политическая нестабильность и экономические проблемы стимулируют рост цен на драгметалл

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Цены на золото до исторических максимумов в ожидании объявлений центробанков по ключевым ставкам.

Фьючерсы впервые превысили отметку 2 600 долларов (2 360 евро) за унцию в прошлую пятницу и удержались на этом уровне в понедельник, несмотря на небольшой откат.

Споты достигли максимума в 2 589 долларов за унцию на азиатской сессии во вторник, правда затем снизилось до 2 577 долларов (2 340 евро).

Всего за последние семь месяцев золото подорожало на 24% — более чем на 500 долларов за унцию; критическая отметка в 2 080 $/oz была преодолена ещё в марте.

На этой неделе в центре внимания — ожидаемые решения по процентным ставкам трех крупнейших центральных банков: ФРС США, Банка Англии и Банка Японии.

Ключевой фактор роста золота: ослабление доллара

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 5,7% с апреля, упав до отметки чуть выше 100, и остаётся там уже три недели — как раз в ожидании того, что ФРС в среду снизит ставки на 0,5 пп.

Уровень 100 — психологический порог для DXY. Если он опустится ниже этой отметки, доллар США, скорее всего, ещё больше ослабнет, что может вызвать очередной рост цен на золото.

Это объясняется тем, что ослабление доллара делает золото более доступным в других валютах, повышая спрос.

А снижение процентных ставок уменьшает привлекательность таких процентных активов, как наличные деньги, делая золото более привлекательным хранилищем стоимости.

К дальнейшему ослаблению доллара может привести и укрепление японской йены, в свою очередь вызванное успешным ужесточением кредитно-денежной политики банком Японии. Это может привести к усилению волатильности на рынках и росту спроса на защитные активы, такие как золото.

Настроения удерживают золото на рекордном уровне

Золото считается традиционным защитным активом: оно сохраняет или увеличивает свою стоимость в периоды экономической неопределённости, рыночной волатильности или геополитической нестабильности.

Конфликты на Ближнем Востоке и продолжающаяся война в Украине по-прежнему усиливают неопределённость, стимулируя, соответственно, спрос на драгметалл.

Всемирный совет по золоту отмечает: «Всё более сложная геополитическая и финансовая обстановка делает управление золотыми резервами центральных банков как никогда актуальным».

Экономические данные свидетельствуют о значительном замедлении глобального роста: основные экономики Европы стагнируют, восстановление экономики Китая идет с перебоями, а в США отмечается снижение роста.

По мере того как центральные банки отказываются от агрессивного повышения ставок, усиливаются опасения по поводу замедления экономического роста и возможной рецессии. Растущая геополитическая напряженность в сочетании с ослаблением рынка труда и снижением потребительских расходов усугубляют беспокойство.

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В 2023 году многие западные центральные банки резко прекратили программы количественного смягчения (QE) и приступили к агрессивному повышению ставок для борьбы с инфляцией. Однако борьба с инфляцией пошла в ущерб экономическому росту, особенно в еврозоне.

Опасения по поводу ухудшения экономической ситуации в США

Инвесторы очень обеспокоены и способностью экономики США произвести «мягкой посадке»: последние данные указывают на заметное замедление темпов роста рынка труда.

Усилила опасения и кратковременная инверсия доходности 10-летних и 2-летних казначейских облигаций США в прошлом месяце, которая обычно является предупреждением о надвигающейся рецессии. Серьёзное снижение ставки ФРС может стать сигналом к тому, что необходимо срочно снижать процентные ставки в ответ на ухудшение экономических условий.

Кроме того, несколько развитых стран, включая Германию, Великобританию, Японию и Новую Зеландию, в 2023 и 2024 годах впали в техническую рецессию: два последовательных квартала отрицательного роста ВВП.

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Сочетание экономических и геополитических факторов, скорее всего, сохранит статус золота как одного из самых надёжных вариантов инвестиций.