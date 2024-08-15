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Экономика России: выбор между рабочими и солдатами

Перед Кремлём стоит выбор: больше солдат или больше рабочих
Перед Кремлём стоит выбор: больше солдат или больше рабочих Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Aleksandar Djokic
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Российское руководство оказалось перед своеобразным выбором: ему не хватает сил для продолжения боевых действий — а теперь ещё и защиты собственных границ, но в то же время необходима рабочая сила, чтобы поддерживать военную экономику

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Еще до того, как Украина начала внезапную операцию в Курской области России, в сообщениях из российских регионов говорилось о заметном повышении денежного довольствия солдат, набранных для фронта.

В этой войне Россия выбрала смешанную модель мобилизации и найма по контракту.

Согласно исследованию проекта Re:Russia, с июля 2023 года по июнь этого года российское государство выплатило участникам войны в Украине, раненым военнослужащим и родственникам погибших сумму в размере от 2,75 до 3 триллионов рублей (30 миллиардов евро), что эквивалентно 1,5 % ВВП России.

Чтобы набрать больше солдат, необходимы финансовые стимулы

Краснодарский край — в числе регионов России, которые платят новобранзам значительные по российским меркам суммы. Недавно там увеличили единовременную выплату за вступление в ряды вооруженных сил до эквивалента примерно 16 000 евро.

Для сравнения, второй по величине город России, Санкт-Петербург, предлагает новобранцам около 11 000 евро, а столица, Москва, — до 19 000 евро.

Значительный рост оплаты за вступление в ряды произошёл ещё до украинской операции под Курском, так что эту тенденция нельзя объяснить этим изменением в динамике войны.

Как пояснил для Euronews Александр Кларксон, преподаватель Королевского колледжа Лондона: «У России заканчиваются добровольцы, но она не хочет повторять непопулярную мобилизацию. Вот почему она продолжает повышать надбавки при подписании контракта».

Нехватка добровольцев — не единственная причина резкого увеличения расходов российского государства на войну.

Российские солдаты отправляются на фронт под Курском
Российские солдаты отправляются на фронт под КурскомAP/Russian Defense Ministry Press Service

Конкуренция между вооружёнными силами и военной промышленностью

Иван Клыщ, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности в Таллинне, сказал Euronews: «Конкурентоспособные зарплаты и лучшие условия, чем в армии, играют важную роль».

Российской армии сейчас приходится конкурировать с российской военной промышленностью, которая находится на подъёме и также нуждается в рабочей силе.

Это создаёт не только конкуренцию в области оплаты труда, но и ставит вопрос о том, каким государственным интересам отдать предпочтение
Март Кулдкепп
Университетский колледж Лондона

Таким образом, перед российским руководством встает необходимость выбора между солдатами и рабочими. Март Кулдкепп, профессор Университетского колледжа Лондона, резюмирует для Euronews суть проблемы, стоящей перед Кремлём: «МО всё чаще приходится конкурировать с другими работодателями, в том числе в стратегически важных отраслях. Это создаёт не только конкуренцию в области оплаты труда, но и ставит вопрос о том, каким государственным интересам отдать предпочтение».

Решение вопроса ещё больше затруднено в условиях, когда число трудовых мигрантов из бывших республик продолжает сокращаться — из-за ужесточения мер после терактов в России, виновными в которых были названы радикальные исламистские группировки, и в общей атмосфере страха перед принудительным призывом в армию.

Так, по данным Министерства труда Таджикистана, поток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию за первые шесть месяцев 2024 года сократился на 16%.

Российской армии приходиться конкурировать за солдат с промышленностью
Российской армии приходиться конкурировать за солдат с промышленностьюRamil Sitdikov/Sputnik

Предложение рабочей силы иссякает

Эдвард Хантер Кристи, бывший чиновник НАТО и старший научный сотрудник FIIA, в интервью Euronews обрисовал проблему, стоящую перед российским руководством:

«Независимо от того, уходят ли потенциальные работники в армию по призыву, или их привлекают высокими военными зарплатами — в обоих случаях возникает риск нехватки рабочей силы в гражданской экономике. В конечном итоге, возможно, придется повысить зарплаты и в некоторых секторах гражданской экономики. Всё это обойдётся российскому государству недёшево, а также подстегнёт инфляцию».

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Инфляция в сочетании с усугубляющимся дефицитом рабочей силы представляет собой угрозу для российской экономики, которая демонстрирует признаки роста в результате роста объёмов оборонных заказов.

Янис Клюге, старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности, сказал Euronews: «Единственные предприятия, которые могут процветать в таких условиях, — это ВПК. Неизбежным следствием станет сокращение гражданской экономики. В конечном итоге инфляция снизит фактические доходы населения. Насколько плохо всё будет — зависит от дальнейших санкций и цен на углеводороды».

Массовая эмиграция и старение населения

Проблемы с трудовыми ресурсами усугубляются тем, что сразу после начала войны из России начали массово эмигрировать молодые квалифицированные кадры.

Мария Снеговая, старший научный сотрудник программы «Европа, Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований, рассказала Euronews:

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В результате сочетания коронавируса, мобилизации и военных потерь в период с 2020 по 2023 год трудовые ресурсы России потеряли около 1,9-2,8 млн человек
Мария Снеговая
С.н.с Центра стратегических и международных исследований

«Общее число эмигрантов с 2022 года оценивается примерно от 500 000 до миллиона человек. Многие из них молоды, имеют высшее образование и работали в ключевых отраслях, таких как сектор информационных технологий.

Если добавить к этому мобилизованных и добровольцев, то в результате сочетания коронавируса, мобилизации и военных потерь в период с 2020 по 2023 год трудовые ресурсы России потеряли около 1,9-2,8 млн человек».

Необходимо учитывать и возрастную дифференциацию населения России. По последним данным Росстата (2024 год), число пенсионеров в России составляет около 41 млн человек, то есть около 30% от общей численности населения, с учётом волн эмиграции и жертв войны. Неудивительно, что уже в прошлом году почти половина российских промышленных предприятий заявила о нехватке персонала.

Как заключает Снеговая: «Экономика перегрета, ЦБ РФ поднял ставку даже выше беспрецедентно высокого уровня в 18%. Но действия ЦБ не повлияют на истинные источники инфляции — рост потребительских расходов, вызванный постоянно растущими расходами на оборону, социальными расходами на участников войны и их родственников, нехваткой рабочей силы и конкуренцией за работников путём повышения зарплат».

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Даже при наличии военной экономики, ВВП России увеличивался «в среднем всего на 0,8% в год", — утверждает Янис Клюге.

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