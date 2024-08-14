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России не хватает военных? Москва выводит часть контингента из Украины

Операция в Курской области - переломный момент?
Операция в Курской области - переломный момент? Авторское право Russian Defense Ministry Press Service via AP
Авторское право Russian Defense Ministry Press Service via AP
By Euronews
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Наступление ВСУ на российской территории, похоже, заставляет Москву спешно перегруппировывать силы. Об этом пишут западные СМИ и говорят политики из Украины и Литвы.

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Россия перебрасывает часть своих войск с территории Украины в попытке организовать ответ на наступление ВСУ в Курской области. Информация об этом появилась в Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Издание подчеркивает, что эксперты пока не установили, какое количество войск переводят в РФ и к каким последствиям приведет перегруппировка сил. Ранее о том, что операция ВСУ в Курской области вынуждает Москву вывести часть контингента с территории Украины, говорили и в Киеве.

О переброске военных РФ из Калининградской области также сообщили власти Литвы. На этом фоне агентство Bloomberg делает вывод, что российская армия испытывает нехватку военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под контролем ВСУ находятся 74 населённых пункта Курской области России. Там с 7 августа введен режим ЧС регионального уровня, с 9 августа действует режим ЧС федерального уровня.

14 августа режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен и в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее стало известно, что из-за обстрелов города Шебекино со стороны ВСУ его покинули порядка 50-70% жителей.

Сколько всего россиян прошли через эвакуацию, пока точно неясно. Ранее власти Курской области говорили о 120 тысячах перемещенных из приграничья лиц.

Министерство обороны России сообщило утром в среду, что за прошедшую ночь были сбиты 117 украинских беспилотников над 8 регионами - над Курской, Воронежской, Белгородской, Нижегородской, Волгоградской, Брянской, Орловской и Ростовской областями. В Москве не назвали цели, которые атаковали дроны. Официальный Киев налеты не комментирует.

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