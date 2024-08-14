By Euronews и AP

Действия Киева на курском направлении "поставили на паузу" переговоры, заявил в среду посол МИД РФ. Украинские власти отказались обсуждать с Кремлем какое бы то ни было мирное соглашение, если оно не предусматривает полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым.

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Действия Киева на курском направлении "поставили на паузу" переговоры. Об этом заявил в среду на брифинге в Москве посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

Ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день просто противоестественно. И об этом сказал президент Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник утверждает, что «беспилотниками наносятся удары или совершаются убийства мирного населения для того, чтобы посеять страх в гражданском обществе для того, чтобы посеять смуту, недовольство и пытаться спровоцировать некие брожения внутри российского общества».

Это, по его словам, происходит от полного непонимания настроений российских граждан, которых "попытка совершения теракта на курском направлении" "заставляет сжимать зубы и принять все меры для наказания обидчика".

Мирошник добавил, что Россия ведёт консультации с дружественными странами насчёт происходящего. "Вчера на [неформальном] заседании [Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа»] представители ряда африканских государств, Китайская Народная Республика, ряд других стран, которые внятно смотрят, адекватно оценивают ситуацию, высказали, по крайней мере, озабоченность происходящими процессами на курском направлении», - пояснил он.

При этом, по его словам, коллективный Запад демонстрирует "слепоту и глухоту" в ответ на обстрелы со стороны Украины мирных граждан и "избирательное зрение", когда речь заходит о гуманитарной ситуации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что под контролем вооруженных сил Украины находятся 74 населенных пункта Курской области РФ. В Белгородской, Курской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).

После полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года киевские власти отказываются обсуждать с Москвой какие бы то ни было мирные соглашения, если те не предполагают полного вывода российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым, аннексированный РФ в 2014 году.