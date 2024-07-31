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Сербия: новые протесты угрожают плану добычи лития, который нужен ЕС

Жители Шабаца, западная Сербия, 29 июля протестуют против планов строительства поблизости огромного литиевого рудника, после того как Белград подписал соглашение о поставках сырья с ЕС
Жители Шабаца, западная Сербия, 29 июля протестуют против планов строительства поблизости огромного литиевого рудника, после того как Белград подписал соглашение о поставках сырья с ЕС Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Robert Hodgson
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Разворот Белграда в отношении заблокированного ранее проекта по добыче лития в канун подписания договора о поставках в ЕС критически важного сырья вызвал волну протестов по всей Сербии.

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В канун подписания соглашения о сотрудничестве с ЕС в области поставок важнейших видов сырья Сербия дала добро англо-австралийскому горнодобывающему гиганту Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе месторождения лития. Правда, вокруг проекта возможны осложнения в связи с новой волной массовых протестов сербов.

Работа над ошибками?

Проект по добыче полезных ископаемых "Джадар" был поставлен на паузу в 2022 года - тогда Белград отозвал свое согласие на освоение запасов из-за широкого общественного противодействия. Но нынешним летом Конституционный суд Сербии признал этот шаг незаконным. В ответ власти незамедлительно приняли указ о перезапуске проекта.

Три дня спустя вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Сербией на саммите в сербской столице. Там старались подчеркнуть, что экологические стандарты будут иметь первостепенное значение, но это, похоже, не успокоило местных активистов-экологов.

После нескольких дней протестов на местах группы "зеленых" призвали к массовой демонстрации в Белграде 10 августа - к этому дню, по запросу Альянса экологических организаций Сербии (SEOS), правительство должно ответить на обеспокоенность граждан по поводу проекта добычи лития.

Экологи утверждают, что он может нанести значительный ущерб экосистемам и загрязнить водные пути на западе Сербии. Оппозиция считает, что сербское общество не выиграет - посыл, который в ЕС решительно отрицают.

Группа WWF Adria - региональное отделение экологической неправительственной организации, которая не принимает непосредственного участия в протестах - заявила Euronews, что ждет от Брюсселя помощи. А именно - контроля за тем, чтобы концерн Rio Tinto и любые горнодобывающие компании, работающие в стране, придерживались строгих экологических стандартов ЕС.

"WWF решительно призывает к соблюдению самых высоких стандартов защиты окружающей среды. Мы призываем Rio Tinto опираться на директивы по ответственной добыче и надеемся, что институты ЕС будут последовательны в своих подходах и политике как внутри, так и за пределами границ Евросоюза", - заявила пресс-секретарь организации Петра Бойч-Петрач.

В Еврокомиссии тем временем подтвердили, что "социально и экологически ответственная добыча является "ключевым принципом их глобальных сырьевых проектов", среди которых сербское соглашение стало четырнадцатым за три последних года.

В условиях, когда переход Европы к энергетике зависит от перезаряжаемых аккумуляторов в электромобилях и автономных накопителей, необходимых для уравновешивания колебаний ветровой и солнечной энергии, экологи и политики должны взвесить плюсы и минусы энергоемкой и потенциально небезвредной добычи лития, считают эксперты.

Слишком много "фейка"?

Внимательно наблюдая за развитием событий в Сербии, компания Rio Tinto, обнаружившая огромные запасы лития еще в 2004 году, утверждает, что общественный дискурс вокруг рудника искажен дезинформацией.

"Мы признаем право сербов на протест, однако призываем людей, обеспокоенных воздействием на окружающую среду, ознакомиться с проектом оценки этого воздействия и сопутствующими информационными материалами, которые представлены в открытом доступе с 3 июня", - говорится в заявлении представителя горно-металлургического конгломерата, отправленном нашей редакции по электронной почте.

"Хотя территориальный план проекта "Джадар" восстановлен, ему предстоит длительный этап юридических процедур, оценки воздействия на окружающую среду, согласования разрешений, консультаций с общественностью, прежде чем он будет реализован", - добавили в Rio Tinto.

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