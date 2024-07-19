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Сербия будет осваивать крупнейшее литиевое месторождение с ЕС и Германией

Сербия намерена обеспечить Европу литием в обмен на "экологические гарантии" и улучшение качества жизни для местных.
Сербия намерена обеспечить Европу литием в обмен на "экологические гарантии" и улучшение качества жизни для местных. Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic
Авторское право AP Photo/Darko Vojinovic
By Alexander KazakevichEuronews
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В настоящее время на рынке литий-ионных аккумуляторов доминируют китайские производители, а Брюссель и Берлин хотят снизить свою зависимость от Пекина.

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Не прошло и недели после того, как решение сербского суда вернуло к жизни резонансный проект по добыче лития, как в пятницу в Белграде в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца Сербия подписала декларацию о намерениях по поставкам этого критического сырья в ЕС.

Стратегическое партнёрство с Брюсселем, который представлял вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович, и Берлином призвано довести долю сербской продукции на европейском литиевом рынке до 17%.

По словам сербского президента Александра Вучича, документ направлен на то, чтобы сырьё, добываемое в Европе, "оставалось на территории Европы". Он сообщил немецкой газете Handelsblatt, что уже ведутся переговоры с несколькими европейскими автопроизводителями, включая Mercedes, Volkswagen и Stellantis.

Олаф Шольц назвал сделку "важным европейским проектом", отметив, что соглашение позволит Европе оставаться "независимой в меняющемся мире" и "не зависеть от других".

Снизить зависимость от китайского рынка

Литий – важнейший компонент для производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Европейский – главным образом немецкий – автопром стремится обеспечить себе надёжные цепочки поставок и нарастить производство электрокаров к 2035 году – предполагаемой дате отказа от двигателей внутреннего сгорания на территории ЕС.

Сейчас на мировом рынке аккумуляторов доминируют китайские производители.

Запасы лития, обнаруженные в 2004 году в долине реки Ядар на западе Сербии, являются одними из крупнейших в Европе.

В 2022 году, на фоне протестов экоактивистов, опасающихся негативного воздействия разработки будущего рудника на окружающую среду, правительство Сербии аннулировало лицензии, выданные британо-австралийскому горнодобывающему гиганту Rio Tinto.

Спустя два года, 11 июля, конституционный суд отменил решение об остановке многомиллиардного проекта.

По словам Вучича, добыча может начаться в 2028 году, при этом Сербия намерена "получить гарантии от Европы, что окружающая среда не пострадает, а жизнь простых граждан только улучшится благодаря новым рабочим местам и более высоким зарплатам".

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