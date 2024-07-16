Лейбористы готовят оттепель в диалоге с ЕС. Британские финансисты ждут новых клиентов

Улучшение диалога с ЕС после "брексита" при новом лейбористском правительстве Кейра Стармера может помочь лондонскому Сити, но не позволит вернуть потерь последних лет, считают эксперты.

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Член британского кабинета министров Ник Томас-Саймондс посетил Брюссель. Он отправился в столицу ЕС сразу после избрания лейбористов, сделавших сближение с блоком одной из тем своей предвыборной кампании.

Так, премьер-министр Кир Стармер пообещал исправить "неудачную" сделку по "брекситу", облегчив, к примеру, условия пограничного контроля. Правда, он пока не уточнил, что предполагается сделать для британского сектора финансовых услуг. Который надеется вскоре получить выгоду от более теплых отношений с ЕС.

Правила, барьеры, задержки...

"Я надеюсь, что между правительством Великобритании и ЕС будут установлены более позитивные и конструктивные рабочие отношения", - отметил Крис Хейворд, глава лондонского Сити. - "Мы хотим гарантий, что у нас не будет барьеров для доступа на международный рынок".

Финансовый сектор Великобритании, на долю которого приходится около 12% ВВП страны, принял на себя основную тяжесть "брексита". Соглашение Бориса Джонсона о выходе из ЕС обещало сторонам отношения, основанные на принципе эквивалентности. Британские правила сочли достаточно схожими с правилами ЕС, чтобы обеспечить ограниченный взаимный доступ на рынок в ряде отраслей.Но Брюссель, считают наблюдатели, тянет время. Пока он предложил эквивалентность только в сфере финансовых клиринговых центров.

ЕС подписал меморандум, определяющий детали сотрудничества после "брексита", лишь в 2023 году. Хейворд, за которым стоит лобби финансового сектора, убежден, что после стольких потрясений прогресс не будет быстрым.

"После болезненного развода, который длился семь или восемь лет, вы не можете внезапно вернуться к работе, как будто ничего не произошло", - считает он. - Нужно восстановить доверие, на это требуется время".

Прошлого не вернуть?

Финансовый сектор действительно отошел на второй план в заявлениях о перезагрузке отношений между Великобританией и ЕС. Представители Стармера на Даунинг-стрит заявили, что поддержка Украины и борьба с изменением климата станут, судя по всему, приоритетными сферами сотрудничества.

Включить вопросы финансовой стабильности в обещанный новый пакт безопасности между Великобританией и ЕС на этом фоне - сложно, но не невозможно, говорят некоторые наблюдатели. А многие представители финансового сектора считают, что уже поздно возвращать джинна в бутылку. "Никто в Лондоне не ожидает, что то, что было передано из Великобритании в ЕС, когда-нибудь вернется обратно", - говорит Уильям Райт, исполнительный директор аналитического центра New Financial, приводя в пример около 500 фирм Сити, которые уже подали заявки на получение новых лицензий, открыли офисы или перевели персонал в ЕС. "Что прошло, то прошло", - резюмирует он.

Финансисты, таким образом, больше фокусируются на будущем. Известно, что ЕС и Лондон должны уточнить правила эквивалентности, упростив британским инвестиционным компаниям обслуживание клиентов на континенте. Озвучено предложение, согласно которому иностранные структуры смогут попросту за платить за то, чтобы их деятельность была признана соответствующей правилам ЕС...

Прогресс в таких областях, как регулирование технологий, также может помочь финансовому сектору, ориентированному на инновации. А обязательство Кейра Стармера по взаимному признанию квалификаций поддержит британских специалистов, например, бухгалтеров и аудиторов, которые нередко работают с ЕС.

Векторов развития немало. Но Уильям Райт предостерегает новое правительство от излишней поспешности. "Будьте скромнее, не торопитесь, прислушайтесь к ЕС, - призывает он. - Не врывайтесь с необоснованными требованиями".