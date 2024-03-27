Ожидается, что повышение температуры и экстремальные погодные явления окажут глобальное воздействие на сельское хозяйство.

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Повышение средних температур может привести к росту годовой продовольственной инфляции на 3,2% в год, а общей инфляции - на 1,18% к 2035 году, говорится в новом исследовании Потсдамского института исследования влияния климата (PIK).

В нем ученые рассмотрели, как климатические факторы, такие как высокие температуры и экстремальные осадки, повлияли на инфляцию, но не стали отдельно рассматривать, какие именно продукты питания могут пострадать больше всего.

"Изучив более 27 000 исторических наблюдений, мы обнаружили, что повышение температуры может привести к росту цен на продукты питания, особенно в жарких регионах и сезонах", - сказал доктор Макс Котц, один из авторов исследования.

"В будущих климатических условиях это влияние может стать значительным, примерно 1-3 процентных пунктов в год на продовольственную инфляцию к 2035 году, что поставит под угрозу выполнение обязательств по устойчивости цен центральных банков, таких как ЕЦБ, которые стремятся удерживать инфляцию на уровне ниже 2%".

При этом базовая инфляция может увеличиться в среднем на 0,32-1,18 процентных пункта в год по всему миру, говорится в исследовании.

Рост или нестабильность цен угрожают экономическому и человеческому благосостоянию, а также политической стабильности, отмечается в докладе. По данным ООН, кризис стоимости жизни в 2021-2022 годах привел к обнищанию еще 71 миллиона человек во всем мире.

"Климатическая" инфляция бьёт как по богатым, так и по бедным странам

Ожидается, что глобальное потепление повлияет на продовольственную и базовую инфляцию как в странах с высоким, так и с низким уровнем дохода.

Инфляция растет, когда повышается температура, причем сильнее всего летом и в жарких регионах в низких широтах, где она будет сохраняться в течение всего года. По этой причине южные регионы мира, особенно Африка и Южная Америка, пострадают больше, говорится в исследовании.

В то же время в высоких широтах наблюдается сильная сезонность, пик которой приходится на лето.

Согласно отчету, повышение среднемесячной температуры на 1 градус Цельсия оказывает влияние на цены в течение года, как и избыток дождей, но воздействие на цены оказывается кратковременным, если оно вызвано избытком засухи.

Авторы исследования внимательно изучили чрезвычайно жаркое европейское лето 2022 года, когда жара и засуха оказали масштабное воздействие на сельское хозяйство и экономику.

"По нашим оценкам, экстремальная жара летом 2022 года увеличила продовольственную инфляцию в Европе примерно на 0,6%. Будущее потепление, прогнозируемое на 2035 год, усилит последствия таких экстремальных ситуаций на 50%", - добавил Котц.