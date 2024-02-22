Выручка Nvidia выросла на 265% благодаря спросу на искусственный интеллект

By Piero Cingari

На Уолл-стрит многие делали ставки на её крах. Но компания, возглавляемая Дженсеном Хуангом, доказала, что злые языки ошибались.

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Компания Nvidia бьёт все рекорды благодаря ажиотажу вокруг ИИ. За последний год полупроводниковый гигант взлетел до небывалых высот на бирже благодаря своим графическим чипам, которые используются для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта. На прошлой неделе Nvidia ненадолго обогнала Alphabet, материнскую компанию Google, а также Amazon.

Квартальный доход компании подскочил до беспрецедентных 22,1 миллиарда долларов (20,46 миллиарда евро), что на 22% больше, чем за предыдущий период, и на 265% больше, чем в прошлом году. Этот показатель превзошёл медианный прогноз аналитиков Уолл-стрит, который составлял 20,395 миллиарда долларов (18,88 миллиарда евро).

В 2024 финансовом году выручка Nvidia вырастёт на 126% и составит 60,9 млрд долларов (56,39 млрд евро). Прибыль на акцию (EPS) компании демонстрирует аналогичную историю успеха: показатель прибыли, полученный на основе общепринятых принципов бухгалтерского учёта GAAP, составил $11,93 (€11,05), увеличившись на 586% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию за вычетом налогов на прибыль не по GAAP – $12,96 (€12,00), что означает прирост на 288%.

Выручка Nvidia резко взлетела на фоне расширения использования искусственного интеллекта.

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что "ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента", что свидетельствует о резком росте спроса на эти технологии в различных отраслях. Этот спрос не ограничивается крупными поставщиками облачных услуг и компаниями, специализирующимися на графических процессорах, но распространяется на корпоративное программное обеспечение, потребительские интернет-компании и вертикальные отрасли, такие как автомобилестроение, финансовые услуги и здравоохранение, которые в настоящее время вкладывают миллиарды в революцию ИИ.

В Nvidia ожидают, что в текущем финансовом квартале выручка гиганта составит около 24 млрд долларов (22,22 млрд евро) при погрешности в пределах 2%, а чистая валовая прибыль – около 77% плюс-минус 50 базисных пунктов.

Лидер в области искусственного интеллекта

Биржевой и финансовый триумф Nvidia во многом объясняется взрывным ростом инициатив компании по внедрению ИИ в системах ЦОД, что принесло ей 18,4 млрд долларов (17,04 млрд евро), то есть на 27% больше, чем в третьем квартале, и на 409% больше, чем в прошлом году.

Колетт Кресс, исполнительный вице-президент и финансовый директор NVIDIA, пояснила, что компания фокусируется на рынках, где её вычислительные платформы могут значительно ускорить работу приложений, объединяя процессоры, межсоединения, программное обеспечение, алгоритмы, системы и услуги, чтобы обеспечить непревзойдённую эффективность.

Nvidia объявила о сотрудничестве с Google, направленном на оптимизацию платформ ИИ для центров обработки данных для Gemma, новаторских открытых языковых моделей Google.

В прошлом месяце Nvidia заключила партнёрство с Amgen, ведущей биотехнологической компанией, чтобы повысить эффективность разработки лекарств и точной медицины с помощью центров обработки данных, основанных на ИИ.

Компания также поддержала пилотную программу National Artificial Intelligence Research Resource, которая представляет собой значительный шаг правительства США к созданию национальной исследовательской инфраструктуры.

Бум на рынке акций

После обнародования отчёта о прибыли акции Nvidia значительно выросли, поднявшись более чем на 7% на послерыночных торгах в Нью-Йорке. Годовая доходность акций составляет более 225%, а с 1 января она увеличилась на 40%.

Рыночная капитализация Nvidia демонстрирует экспоненциальный рост, увеличившись с начала года более чем на 400 миллиардов долларов (370 миллиардов евро), в результате чего её стоимость возросла до 1,67 триллиона долларов (1,55 триллиона евро).

Десять крупнейших компаний по рыночной стоимости на 21 февраля 2024 года.

Теперь Nvidia занимает шестое место в рейтинге крупнейших компаний мира, расположившись сразу за Microsoft, Apple, Saudi Aramco, Alphabet и Amazon.