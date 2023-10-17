LinkedIn снова сокращает штат, несмотря на рекордный доход в этом году

By Euronews

Компания второй раз за год сокращает рабочие места: в мае уволенными оказались более 700 сотрудников, в этот раз — 668

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Компания LinkedIn сократит 668 рабочих мест, объявил в понедельник ее владелец Microsoft.

Увольнения составят около 3% от почти 20 000 сотрудников компании и затронут инженерные, кадровые и финансовые подразделения.

Это уже второй раунд сокращений в этом году, после того как в мае компания объявила о сокращении более 700 рабочих мест.

В то же время LinkedIn продолжает расти и заявила, что ее годовой доход впервые превысил 15 млрд. долл. в финансовом году, завершившемся в июне.

Сервис, штаб-квартира которого находится в Саннивейле (Калифорния), зарабатывает на рекламе, размещенной на платформе, а также на премиум-подписках.