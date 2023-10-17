EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

LinkedIn снова сокращает штат, несмотря на рекордный доход в этом году

Штаб-квартира LinkedIn в Калифорнии
Штаб-квартира LinkedIn в Калифорнии Авторское право Marcio Jose Sanchez/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Компания второй раз за год сокращает рабочие места: в мае уволенными оказались более 700 сотрудников, в этот раз — 668

РЕКЛАМА

Компания LinkedIn сократит 668 рабочих мест, объявил в понедельник ее владелец Microsoft.

Увольнения составят около 3% от почти 20 000 сотрудников компании и затронут инженерные, кадровые и финансовые подразделения.

Это уже второй раунд сокращений в этом году, после того как в мае компания объявила о сокращении более 700 рабочих мест.

В то же время LinkedIn продолжает расти и заявила, что ее годовой доход впервые превысил 15 млрд. долл. в финансовом году, завершившемся в июне.

Сервис, штаб-квартира которого находится в Саннивейле (Калифорния), зарабатывает на рекламе, размещенной на платформе, а также на премиум-подписках.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Vodafone сокращает 11 тысяч рабочих мест

Google увольняет 12 тысяч сотрудников: гиганты хай-тека продолжают сокращать рабочие места

Microsoft покупает LinkedIn

Экономика США сокращения Социальная сеть