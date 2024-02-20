Война между Израилем и ХАМАС наносит ущерб израильской экономике

В последние три месяца 2023 года экономический рост в Израиле резко упал — в основном из-за того, что жители страны стали покупать меньше товаров и меньше пользоваться услугами.

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Экономика Израиля сильно пострадала от войны с ХАМАС, которая началась после нападения палестинской группировки на Израиль 7 октября 2023 года. В последние три месяца 2023 года объем производства в стране резко сократился на 19,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Согласно первой оценке Центрального статистического бюро Израиля, падение оказалось больше, чем ожидали аналитики рынка, и стало самым значительным за последние почти четыре года.

Частично оно было обусловлено снижением деловой активности, поскольку израильские работающие мужчины были призваны на военную службу, а палестинским работникам было отказано во въезде в Израиль.

Основным фактором стало уменьшение частного потребления, которое сократилось на 26,9%, инвестиции в бизнес упали на 67,8%. Экспорт сократился на 18,3%, а импорт — на 42%.

В то же время государственные расходы компенсировали часть потерь, увеличившись на 88,1%, в основном в оборонной сфере.

Экономика Израиля в 2023 году выросла на 2%, но упала по сравнению с показателем 2022 года на 6,5%.

Тель-Авивская фондовая биржа не подала признаков кризиса: базовый индекс TA-35 закрылся с небольшим приростом около 1%.

Moody's, одно из крупнейших в мире рейтинговых агентств, на прошлой неделе понизило кредитный рейтинг Израиля, заявив: "Негативное воздействие на институты и государственные финансы может оказаться более серьезным, чем оценивает Moody's в настоящее время".

Рейтинги являются ориентиром для инвесторов, которые оценивают рисковость облигаций страны на основе таких факторов, как экономические перспективы и политический риск.