США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

By Euronews

Проект поддержали 13 из 15 стран-членов. Великобритания воздержалась. В обмен США предложили свой вариант резолюции, включающий освобождение всех заложников

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Соединенные Штаты в третий раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе.

Резолюция, разработанная арабскими странами, получила поддержку 13 из 15 государств-членов Совета. Великобритания воздержалась.

Вашингтон заявил, что блокирует этот шаг, поскольку он может помешать текущим переговорам.

Американские дипломаты распространили собственный проект резолюции о временном прекращении огня в обмен на освобождение всех израильских заложников.

Он также предусматривает снятие ограничений на доставку гуманитарной помощи в Газу. Но пока неясно, будет ли он вынесен на голосование и когда.