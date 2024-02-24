БАПОР "вынужден свернуть деятельность на севере Газы" - Лаззарини

By Euronews

После обвинений сотрудников агентства ООН в связях с ХАМАС БАПОР потеряло 450 млн долларов

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Палестинское агентство ООН по оказанию помощи UNRWA (БАПОР) предупреждает о "переломном моменте" в своей работе. Глава агентства Филипп Лаззарини заявил, что его коллегам уже пришлось прекратить всю деятельность в северной части Газы, а резервы полностью иссякнут к марту.

После скандала, связанного с обвинениями в том, что несколько сотрудников БАПОР помогали террористам ХАМАС готовить теракты 7 октября, агентство лишилось примерно 450 миллионов долларов донорского финансирования. Израиль представляет все больше информации и обвинений, с которыми соглашаются не все.

Различные гуманитарные организации предупреждают о тяжелой ситуации, непосредственной угрозе голода и болезней на фоне наземных операций и авиаударов Израиля. В пятницу по меньшей мере 25 человек были убиты в Дейр-эль-Бале в центральной части Газы. Несколько стран выдвигают обвинения против Израиля через Международный суд ООН.

Тем временем в пятницу Джереми Лоуренс, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, заявил, что все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны быть привлечены к ответственности в справедливых судебных процессах по "широкому кругу вопросов, связанных с незаконными убийствами, захватом заложников, бессмысленным уничтожением гражданского имущества, коллективным наказанием и лишением основных услуг, ударами по главным объектам гражданской инфраструктуры, насильственным перемещением, разжиганием ненависти и насилия, сексуальными посягательствами и пытками".

Похоже, это не влияет на нынешний курс Израиля: в пятницу премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал свое видение послевоенного устройства Газы. Он предложил передать управление палестинцам, не имеющим связей с ХАМАС или связанными с исламистами группировками, в то время как Израиль фактически сохранит свое военное присутствие в секторе на неопределенное время.

План был категорически отвергнут палестинскими партиями. США не отвергли его напрямую, но дали понять, что он не пройдет: администрация Байдена стремится к палестинскому управлению в Газе и на Западном берегу с конечной целью создания палестинского государства. В то же время план Нетаньяху не дает никаких шансов на это ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.