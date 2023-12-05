Израильские власти расследуют необычную торговую активность на бирже за несколько дней до терактов ХАМАС 7 октября. Некоторые биржевые игроки, по всей вероятности, знали о планировавшемся нападении на Израиль и смогли заработать на этом миллионы долларов.

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Американские исследователи зафиксировали "значительный" всплеск рыночных спекуляций за несколько дней до 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль, убив более 1200 человек и захватив в заложники десятки израильтян и иностранцев.

В отчете "Торговля на терроре", составленном двумя американскими профессорами права, говорится, что некоторые трейдеры могли знать о планах ХАМАС напасть на Израиль и использовали эту информацию для торговли на биржах в Тель-Авиве и США.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что трейдеры, информированные о предстоящих атаках, извлекли прибыль из этих трагических событий", - пишут Роберт Джексон и Джошуа Миттс.

В отчете американских профессоров указывается на значительные объемы коротких продаж на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE) за несколько дней до атаки ХАМАС на Израиль. Их количество в этот день превысило 200 тысяч, тогда как в обычные дни в разы меньше.

Практика коротких продаж для фондового рынка не нова, однако, как утверждают американские ученые, их объемы перед нападением 7 октября были выше, чем во время других кризисов, включая рецессию после краха банка Lehman Brothers в 2008 году и пандемию Covid-19.

По данным издания Telegraph, прибыль инвесторов от спекуляций с израильскими акциями могла превысить 100 миллионов долларов.