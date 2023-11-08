МВФ: конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции в Европе

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем может привести к росту инфляции.

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На пресс-конференции в Брюсселе директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что инфляция может вскоре преподнести неприятный сюрприз.

"Конфликт между Израилем и сектором Газа уже повлиял на цены на энергоносители, что может привести к росту инфляции в Европе в целом", — сказал он на встрече, приуроченной к публикации нового отчета МВФ "Региональные экономические перспективы для Европы".

Euronews попросил господина Каммера подробнее рассказать о возможных экономических последствиях, в том числе для цен на нефть и газ в Европе.

"Первоначальное воздействие на цены на нефть сейчас полностью обратилось вспять. Мы наблюдали рост цен на природный газ на 10%. Пока что конфликт оказывает ограниченное влияние на европейскую экономику в том, что касается цен, а дальнейшее воздействие будет зависеть от продолжительности и интенсивности ближневосточного конфликта, — сказал он. — Если он будет продолжаться так, как мы видим, то его влияние на Европу останется ограниченным. Что касается цен на энергоносители, то изменения пока не так драматичны".

На момент написания статьи во вторник, 7 ноября, нефть марки Brent торговалась с понижением на 3,05% по $82 за баррель, а американская нефть — с понижением на 3,17% по $78 за баррель, что далеко от уровней в $100, наблюдавшихся в феврале и марте 2022 года после начала полномасштабной войны между Украиной и Россией.

В связи с этим инвесторы продолжают внимательно следить за ценовой ситуацией, поскольку потенциальный рост цен на нефть может повлиять на борьбу с инфляцией.

"Стагнация" в 2023 году и "вялое восстановление" в 2024 году

В ходе встречи в Брюсселе Альфреда Каммера также спросили о возможности технической рецессии в еврозоне. "В наших прогнозах мы не предполагаем рецессии в еврозоне. Мы видим стагнацию в течение 2023 года и вялое восстановление в 2024 году", — ответил он.

Он также отметил, что континент преодолел пандемию COVID-19 и перенес энергетический шок, вызванный войной, лучше, чем ожидалось.

"В этом году темпы роста замедляются, что отчасти объясняется тем, что центральные банки повысили процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной энергетическим и продовольственным шоком. В борьбе с инфляцией достигнут определенный успех, и ожидается, что большая часть Европы не впадет в рецессию", — сказал он.

Далее господин Каммер отметил факторы, препятствующие экономическому росту, включая геоэкономическую фрагментацию и высокие цены на энергоносители.

"К ним добавляются и более старые факторы, связанные с низким ростом производительности труда и старением рабочей силы. Дополнительные проблемы создают "зеленый" и цифровой переходы. Все это происходит на фоне истощения бюджетных резервов", — добавил он.

Региональный экономический прогноз для Европы

Эти проблемы являются основными темами нового доклада МВФ "Региональные экономические перспективы для Европы", опубликованного в среду, 8 ноября.

"В Европе ожидается плавное снижение темпов роста экономики, при котором инфляция будет постепенно снижаться. Ожидается, что темпы роста в регионе в целом замедлятся до 1,3% в 2023 году с 2,7% в прошлом году и улучшатся до 1,5% в 2024 году. В странах Европы с развитой и ориентированной на сферу услуг экономикой её восстановление будет происходить быстрее, чем в странах с относительно крупным производственным сектором, которые сталкиваются с низким внешним спросом и в большей степени подвержены влиянию высоких цен на энергоносители", — говорится в докладе МВФ.

В докладе также отмечается, что в 2024 году в европейских странах с развивающимися рынками будет наблюдаться умеренное восстановление. Однако его масштабы будут различаться от страны к стране в зависимости от энергоемкости производства, ориентации на сектор услуг и, особенно для восточных стран, нарушения торговых отношений с Россией.

В отчете также подчеркивается, что монетарная политика подходит к концу цикла ужесточения, а в 2023 году прогнозируется умеренная фискальная консолидация, которая усилится в 2024 году.

"Хотя устойчивая экономика США является важным фактором поддержки мирового спроса, ослабление активности в Китае, дополнительные потрясения цен на сырьевые товары и материализация рисков финансовой стабильности являются серьезными рисками для темпов роста. Ужесточение денежно-кредитной политики привело к удорожанию кредитов и ослаблению балансов домохозяйств и корпоративной недвижимости. Несмотря на то, что буферы капитала банков находятся на высоком уровне, при неблагоприятном сценарии они могут оказаться под угрозой".

Кроме того, МВФ заявил, что прогнозируемое восстановление реальных доходов населения и "все еще сильные рынки труда" замедлят темпы дезинфляции, и добавил, что большинство стран, как ожидается, не достигнут целевых показателей инфляции до 2025 года.

"Устойчивый рост номинальной заработной платы, превышающий темпы инфляции и роста производительности труда, является основным риском для дезинфляции, особенно в европейских странах с развивающейся рыночной экономикой. Инфляция может закрепиться, что потребует дополнительного ужесточения политики и потенциально приведет к стагфляции".