Расходы немецких домохозяйств снизились на 0,3%, что привело к сокращению экономики Германии в третьем квартале после роста во втором.

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По данным Службы статистики Германии, с июля по сентябрь текущего года экономика страны сократилась на 0,1%, после роста в начале лета.

Частные потребительские расходы, на долю которых приходится около двух третей валового внутреннего продукта (ВВП), уменьшились на 0,3%, в то время как в предудущем квартале они росли (+0,2%). Между тем, госрасходы увеличились впервые более чем за год на 0,2%.

"После слабого экономического роста, наблюдавшегося в первой половине 2023 года, немецкая экономика начала второе полугодие с небольшого снижения показателей", - заявила информагентству Reuters Рут Бранд, глава статистического ведомства.

В этом году Германия оказалась в числе самых слабых европейских экономик. Сказались высокие цены на энергоносители и повышение процентных ставок.

Тем не менее, во втором квартале экономика Германии незначительно, но выросла - на 0,1% после стагнации в первом.

В годовом исчислении ВВП Германии снизился на 0,4% после роста на 0,1%.

Ожидания на горизонте

Решение Коснституционного суда о запрете перераспределения неиспользованных из фонда борьбы с пандемией на "зелёные" проекты пробило брешь в бюджете в размере 60 млрд. евро, что вызвало неопределённось, особенно для сектора промышленности: теперь неясно получит ли он госфинансирование в запланированном объёме или нет.

"Правительственные меры жёсткой экономии могут привести к дополнительному ослаблению роста", - заявил главный экономист VP Bank Томас Гитцель агентству Reuters. "Маловероятно, что потребительские расходы или объёмы инвестирования внезапно пойдут вверх", - заключил он.

В понедельник Бундесбанк в своем ежемесячном экономическом отчёте заявил, что экономика Германии, скорее всего, вновь сократится в четвёртом квартале, и признаки небольшого улучшения будут наблюдаться в начале следующего года.

Между тем, последний Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Германии также прогнозирует дальнейшее сокращение экономики в последнем квартале 2023 года, но при этом указывает на улучшение ожиданий производителей.