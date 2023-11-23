Выгодных предложений - меньше, зато больше - машенничества и уловок. Как не поддаться им и не переплатить в "чёрную пятницу"?

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Сезон распродаж "чёрной пятницы" начался. Но не стоит терять бдительность и спешно открывать кошельки: в этом году "обмана при продаже будет больше, чем реальных скидок", - предупреждает Грегори Карет, директор французской ассоциации потребителей UFC-Que choisir.

Её недавнее расследование показало: как и в предыдущие годы, весьма распространены лже-акции. Эксперты заявили Euronews Business, что реальные скидки на товары во время распродаж "Чёрной пятницы" - скорее исключение, чем правило.

Согласно европейской директиве Omnibus, призванной улучшить защиту прав потребителей, ритейлеры обязаны указывать самую низкую цену за последние 30 дней. Некоторые продавцы это правило не соблюдают.

Манипуляции с базовой ценой

Важное правило: будьте особенно внимательны к очень большим скидкам. "Если вы видите скидку 50%, 40%, то должны понимать, что это, скорее всего, фальшивая акция: ритейлер манипулирует базовой ценой, чтобы обмануть людей и заставить их думать, что они покупают товар с самой большой для себя выгодой", - добавил Карет.

Розничные торговцы могут часто повышают базовую стоимость товаров перед "чёрной пятницей".

Некоторые розничные магазины меняют свою базовую цену перед "чёрной пятницей", чтобы покупатель думал, что покупает с выгодой для себя. UFC-Que Choisir

Вот, например, стиральная машина: "Цену 349,99 евро установили только с 18 октября специально перед акцией, которая проводилась 13 ноября. Т.е. не прошло и 30 дней. Продавец не имел права указывать её в качестве изначальной цены", - говорится в отчете UFC-Que Choisir.

Ещё один часто используемый метод обмана - это отображение самой высокой цены конкурентов или предложенной производителем розничной цены, а вовсе не первоначальной. "Справочные цены в магазинах вы никогда не найдёте", - добавил Карет.

В некоторых магазинах базовые цены до "чёрной пятницы" даже не афишируются UFC-Que Choisir

Дьявол кроется в деталях: "Невозможно увидеть разницу: у вас есть перечеркнутая цена, затем процент в обоих случаях. Чем выше справочная цена, тем больше скидка и больше стимул для людей делать покупки", - прокомментировал Оливье Гайро, юрист ассоциации потребителей CLCV.

Но эти справочные цены, возможно, даже никогда и не афишировались до "чёрной пятницы", считают эксперты.

Ассоциация потребителей установила, что стоимость товаров вовсе не была значительно ниже, как отмечалось на ценниках, за неделю до и неделю после "чёрной пятницы". В подавляющем большинстве случаев розничные торговцы устанавливали лестные для себя сравнительные цены. "Подобные ухищрения фиксируются повсеместно ", - отметил Гайро.

Мошенничество в Интернете

Остерегайтесь мошенников. "Чёрная пятница" для них - идеальная возможность продать несуществующие товары.

"В это время наблюдается чрезмерная активность мошенников, так как они имеют больший процент успеха", - заметил Жером Нотин, руководитель французской платформы Cybermalveillance.gouv.fr, оказывающей помощь пострадавшим от кибервредоносных программ.

Компания Barclays сообщила о том, что в прошлом году во время распродаж "чёрной пятницы" и "Киберпонедельника" объём средств, потерянных пользователями из-за интернет-махинаций с покупками, увеличился на 22%.

Одним из наиболее распространённых видов мошенничества - это сообщение о фальшивой доставке посылки. Вы можете получить смс со ссылками, ведущими на мошеннический сайт, который дублирует легальный.

"Доставка посылки приостановлена в связи с необходимостью внесения дополнительного платежа", - ещё одно сообщение, которое вы можете получить. Получатель смс должен ввести своё имя, номер телефона и адрес, а затем указать банковские реквизиты для оплаты дополнительных 1,99 евро.

"Есть даже поддельные сайты с очень заманчивыми предложениями, - добавил Нотин. - Цель одна: украсть вашу личную и финансовую информацию", - пояснил он.

Fake websites proliferate with the aim of stealing your financial information. Cybermalveilance.gouv.fr

Развитие технологий искусственного интеллекта облегчило хакерам доступ к вашему банковскому счёту: "Они используют этот инструмент для создания идеального сообщения с целью хищения личных данных. Орфографические ошибки больше не являются отличительным критерием для оценки достоверности написанного". А банки редко возвращают деньги попавшим в ловушку обманщиков, отметил Нотин.

Эксперты дали Euronews три совета, как избежать подобных ситуаций и получить выгоду в "чёрную пятницу".

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1. Не спешите с нажатием кнопки "оплатить"

Будьте бдительны и не торопитесь делать покупки: не спешите с оплатой. Если вам обещают 80%-ную скидку на телевизор, очевидно, тут что-то не так. Либо продавец увеличил базовую цену, либо это фальшивый сайт, и ваш товар никогда не попадёт к вам в руки.

Выгодные предложения существуют, но найти их не так просто, поэтому не верьте продавцу на слово, когда он обещает вам большую скидку.

2. Считайте, мониторьте, сравнивайте цены

Вы сами должны оценить, получаете ли вы скидку: не верьте рекламным афишам и речам про акции, пока сами не проверите. Скопируйте ссылку на товар и наберите её в поисковой системе, чтобы узнать, сколько он стоит у конкурентов. Воспользуйтесь несколькими сайтами сравнения, иногда они показывают реальную справочную цену.

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3. Не нажимайте на ссылку в смс или электронном письме

Никогда не используйте кликабельные ссылки. Если вы получили сообщение или электронное письмо, в котором вы не уверены, введите название сайта в поисковую систему и посмотрите, есть ли там комментарии или ещё какая-то справочная информация. Будьте внимательны к тому, как вы переходите по ссылке в Интернете, чтобы избежать мошеннических сайтов.

И последний совет, который поможет вам делать покупки с толком и с расстановкой: