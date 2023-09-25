Как Германия потеряла репутацию первой экономики Европы?

By Euronews и AP

Экономический спад Германии объясняют отказом от российского газа и замедлением роста экономики Китая.

На протяжении большей части этого столетия Германия добивалась одного экономического успеха за другим, доминируя на мировых рынках элитной продукции и продавая остальному миру столько товаров, что половина экономики страны работала на экспорт.

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Пока другие европейские страны тонули в долгах, немецкая государственная казна росла, рабочих мест также было достаточно. Экономисты писали книги о том, чему другие государства могли бы научиться у Германии.

Теперь это осталось в прошлом.

Сейчас Германия показывает самые плохие результаты среди крупных развитых экономик. Международный валютный фонд и Евросоюз ожидают, что в этом году её экономика сократится.

Спад начался после вторжения России в Украину и потери дешевого природного газа, что стало беспрецедентным потрясением для энергоемких отраслей Германии, которая долгое время была производственным центром Европы.

Неожиданно низкие показатели крупнейшей экономики Европы вызвали волну критики и дебатов о дальнейших действиях.

Германии грозит "деиндустриализация", поскольку высокие цены на энергоносители и бездействие правительства в решении других проблем грозят отправить новые заводы и высокооплачиваемые рабочие места в другие страны, считает генеральный директор крупнейшей немецкой химической компании Evonik Industries AG Кристиан Кулльман.

Кристиан Кулльман смотрит из окна на центр Эссена AP Photo/Martin Meissner

Из своего офиса на 21-м этаже в западногерманском городе Эссен Кристиан Кулльман указывает на символы прежнего успеха в историческом промышленном регионе Рурской долины: дымящие трубы металлургических заводов, гигантские кучи отходов закрывшихся угольных шахт, огромный нефтеперерабатывающий завод BP и разросшееся химическое производство Evonik.

Сегодня этот бывший горнодобывающий район является символом энергетического перехода, он усеян ветряными турбинами и зелеными насаждениями.

Потеря дешевого российского природного газа, необходимого для питания заводов, "больно ударила по бизнес-модели немецкой экономики", отмечает Кулльман.

После того как Россия прекратила поставки большей части газа в Евросоюз, правительство Германии попросило Evonik еще несколько месяцев поддерживать в рабочем состоянии угольную электростанцию, построенную в 1960-х годах. С нее компания перейдет на два газовых генератора, которые впоследствии смогут работать на водороде, в рамках планов по достижению углеродной нейтральности к 2030 году.

Одно из обсуждаемых решений — ограничение цен на электроэнергию для промышленности за счет государственных субсидий.

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Кулльман идею поддерживает: "Именно ошибочные политические решения в первую очередь привели к таким высоким ценам на энергоносители и повлияли на них. И нельзя допустить, чтобы теперь немецкая промышленность, немецкие рабочие были вынуждены платить по счетам".

Цена на газ сейчас примерно вдвое выше, чем в 2021 году, что наносит ущерб компаниям, которым он необходим для круглосуточного раскаления и расплавления материалов, используемых в производстве стекла, бумаги и металлических покрытий для зданий и автомобилей.

Кроме того, экономика Китая — ключевого торгового партнера Германии — замедлилась после нескольких десятилетий бурного экономического роста.

Эти внешние потрясения обнажили трещины в фундаменте Германии, игнорировавшиеся в течение многих лет успеха. Среди них — отставание в использовании цифровых технологий в правительстве и бизнесе и длительный процесс утверждения столь необходимых проектов в области возобновляемой энергетики.

Другой факт: деньги, которыми располагало правительство, были получены отчасти из-за задержек с инвестициями в строительство дорог, железнодорожной сети и высокоскоростного интернета в сельской местности.

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Кроме того, принятое в 2011 году решение о закрытии оставшихся в Германии атомных электростанций было поставлено под сомнение на фоне опасений по поводу цен на электроэнергию и ее нехватки.

Компаниям остро не хватает квалифицированной рабочей силы: число вакансий достигло рекордного уровня — сейчас это чуть менее двух миллионов.

Правительство ФРГ признало, что полагаться на Россию в вопросе надежных поставок газа по газопроводу "Северный поток", проходящему по дну Балтийского моря, который был взорван во время полномасштабной войны, было ошибкой.

В настоящее время проекты в области чистой энергетики тормозятся обширной бюрократией. В южной Баварии ежегодное строительство ветряных турбин ограничивается однозначными цифрами.

Строительство линии электропередачи стоимостью в 10 млрд евро, по которой энергия ветра с севера страны будет поступать промышленным предприятиям на юге, задерживается из-за политического сопротивления неприглядным башням на земле. Это означает, что строительство завершится в 2028 году.

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Тем временем энергоемкие компании пытаются справиться с ценовым шоком.

Например, компания Drewsen Spezialpapiere, производящая бумагу для паспортов и штампов, а также бумажные соломинки, приобрела три ветряные турбины вблизи своего завода на севере Германии, чтобы покрыть около четверти внешней потребности в электроэнергии в связи с переходом на газ.

Компания Schott AG, производящая специализированное стекло, провела эксперимент по замене газа водородом, не содержащим вредных веществ, на заводе, где она производит стекло в емкостях, температура которых достигает 1 700 градусов Цельсия.

Это сработало, но только в небольших масштабах, когда водород доставлялся грузовиками. Потребуются массовые объемы водорода, производимого с помощью возобновляемых источников энергии и доставляемого по трубопроводам, которых пока не существует.

Разногласия между коалиционным правительством по поводу предельных цен на энергоносители и закона, запрещающего строительство новых газовых печей, приводят в отчаяние лидеров бизнеса.

По словам главного экономиста банка Berenberg Хольгера Шмидинга, Германия расслабилась во время "золотого десятилетия" экономического роста 2010-2020 годах. Шмидинг, который в свое время назвал Германию "больным человеком Европы" в своем влиятельном анализе 1998 года, считает, что сегодня этот ярлык был бы излишним, учитывая низкий уровень безработицы и сильные государственные финансы. Это дает Германии возможность действовать, но ослабляет давление на нее в плане проведения изменений.

Наиболее важным шагом, по мнению Шмидинга, было бы устранение неопределенности в отношении цен на энергоносители. Какая бы политика ни была выбрана, "уже сейчас было бы очень полезно, если бы правительство смогло быстро согласовать ее, чтобы компании знали, что их ждет, и могли планировать соответствующим образом, а не откладывать принятие инвестиционных решений".