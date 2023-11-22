Иранские БПЛА как угроза поставкам нефти в Европу

By Indrabati Lahiri

Иран оснастил свои военно-морские силы беспилотниками для усиления наблюдения за Ормузским проливом, кроме того Тегеран продолжает экспортировать БПЛА в Россию. Это несет потенциальную угрозу поставкам нефти в Европу

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Американские военные недавно объявили, что могут оснастить коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, вооруженной охраной. Этот шаг объясняется необходимостью противодейстовать захвату Ираном гражданских и коммерческих судов.

В ответ на это заявление США Иран предоставил военно-морским силам своей Революционной гвардии беспилотники, чтобы усилить наблюдение за Ормузским проливом. Этот пролив, расположенный между Ираном и Оманом, разделяет Оманский и Персидский заливы и является одной из важнейших артерий мировой транспортировки нефти.

Почему Ормузский пролив важен для европейской нефти?

Ежегодно через этот пролив проходит около одной пятой мировой нефти. Это около 20,5 млн. баррелей в день различных нефтепродуктов, включая конденсат и сырую нефть. Через пролив также переправляется около 20% мирового объема сжиженного природного газа (СПГ), что составляет около 80 млн. тонн.

В 2022 году Европейский Союз импортировал из Катара около 1,9 млрд. куб. м СПГ. Ирак экспортирует в ЕС около 21,4 млн. тонн сырой нефти. США, являющиеся вторым по величине поставщиком нефти в ЕС, на долю которого приходится от 10% до 13% импорта нефти, ежедневно переправляют через Ормузский пролив около 1,4 млн. баррелей сырой нефти и конденсата.

Ормузский пролив Bill Foley/ AP

Этот пролив используется большинством крупных нефтедобывающих стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Кувейт и Ирак.

За последние несколько лет Иран арестовал и задержал несколько танкеров из США, Японии, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Кореи и других стран за предполагаемые нарушения правил судоходства. Эти суда были освобождены только после того, как другие страны освободили ранее задержанные иранские суда.

Чем международные санкции могут угрожать проливу?

США ранее неоднократно вводили санкции против Ирана, чтобы сдержать его стремительно развивающийся ядерный проект. В основном это было связано с несоблюдением программ безопасности, а также с угрозой, которую, по мнению Запада, могла представлять иранская ядерная программа.

ООН, ЕС и Великобритания оперативно ввели свои санкции, направленные в основном против ядерного сектора, энергетики, ракетного и других видов вооружений, судоходства, банковского дела, страхования и международной торговли.

Это была попытка ограничить доходы Ирана от экспорта нефти и других отраслей, таких как судоходство. Однако в ответ Тегеран нередко угрожал закрыть Ормузский пролив, что фактически лишало возможности вести международную торговлю нефтью и другими энергоносителями.

В 2022 году Евросоюз импортировал из Катара около 1,9 млрд куб. м СПГ. Ирак экспортирует в ЕС около 21,4 млн тонн сырой нефти

Война между Израилем и ХАМАС вызывает опасения более широкого ближневосточного конфликта. В этом случае у Ирана могут возникнуть еще большие проблемы. Ведь эта страна уже поддерживает ХАМАС, а также такие региональные террористические группировки, как йеменских хуситов и ливанскую "Хезболлах".

Недавно хуситы атаковали в Красном море турецкое судно, направлявшееся в Индию. Эти террористические группировки также используются в качестве полигонов для испытания иранского оружия, такого как беспилотники, ракеты и т.д.

Таким образом, в случае возникновения более масштабного ближневосточного конфликта Иран может подвергнуться дополнительным международным санкциям со стороны США и ЕС в связи с его, пусть и косвенной, но ролью в обострении конфликта.

В ответ на это Иран может создать дополнительные проблемы в Ормузском проливе, атаковав или захватив больше судов, или, в худшем случае, заблокировав судоходный путь.

Иранские БПЛА несут угрозу поставкам нефти в Европу

Последний шаг Ирана по оснащению своих ВМС беспилотными летательными аппаратами может привести к дальнейшей эскалации напряженности в Ормузском проливе, если США также решат повысить ставки. В таком случае это может привести к сокращению поставок сырой нефти в Европу, которая и так с трудом восстанавливается из-за продолжающейся войны России с Укрианой.

Иран также поставляет все больше беспилотников, а также технологии их производства, России, несмотря на неоднократные просьбы международного сообщества прекратить их. Это позволило Москве наладить массовый выпуск беспилотников по иранским образцам с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам.

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Иранские беспилотники AP

Это может способствовать затягиванию российско-украинского конфликта и еще большему нарушению поставок нефти из Россией в ЕС. Хотя с начала войны Евросоюз значительно сократил импорт российской нефти, в марте 2023 года на эту страну по-прежнему приходилось около 1,4 млн тонн импорта сырой нефти.

По данным Агентства оборонной разведки США, к августу 2022 года Иран экспортировал в Россию до 1700 беспилотников серий Mohajer и Shahed. Кроме того, к началу 2023 года в России планировалось произвести еще 6000 беспилотников иранской разработки. К июлю 2023 года Россия стала часто использовать иранские беспилотники-смертники в своих атаках на Украину.

Экспортируемые БПЛА в основном доставлялись в Россию контрабандой, через государственную авиакомпанию Ирана, а также различные плавсредства. Это сотрудничество получило дальнейшее развитие: Москва заявила о своей заинтересованности в приобретении у Ирана баллистических ракет.