Почему Дании поручат блокировать российские нефтяные танкеры?

Миссия Копенгагена по проверке российских нефтяных танкеров будет подкреплена законами, позволяющими государствам досматривать суда, подозреваемые в том, что они представляют экологическую угрозу

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Согласно новым планам Евросоюза, Дания должна будет проверять и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды.

В соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, представляющие, по их мнению, экологическую угрозу, североевропейская страна будет проверять танкеры, не имеющие западной страховки.

Поручение Копенгагену прозвучало в тот момент, когда Запад ищет новые способы обеспечить соблюдение ограничения на поставки российской нефти с ценовым потолком в 60 долларов за баррель.

Западные чиновники признали, что в прошлом месяце "практически ни одна" из экспортируемых Москвой партий нефти не была продана дешевле 60 долларов, сообщила во вторник газета Financial Times.

12-й пакет санкций Брюсселя против России "будет включать действия по ужесточению ограничения цены на нефть, по снижению доходов, которые страна получает от продажи своей нефти - не нам [ЕС], а другим - и по борьбе с обходами", заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Поручение Дании провести инспекцию российских нефтяных танкеров, вероятно, станет одной из мер в рамках нового пакета санкций ЕС, представленного министрам иностранных дел стран-членов в среду.

Копенгаген был выбран главным образом из-за его географического положения. Вся российская нефть, поставляемая по Балтийскому морю, а это около 60% всего морского экспорта страны, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.

Каким образом военно-морская инспекция Дании будет обеспечивать соблюдение ценового ограничения?

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели ограничение на экспорт российской нефти в размере 60 долл. за баррель в декабре прошлого года в связи с конфликтом в Украине.

Краеугольным камнем ценового ограничения всегда были посредники: западные страховщики, судоходные компании и судовладельцы, которые обязаны самостоятельно отчитываться о том, что они не перевозят кремлевскую нефть по цене выше 60 долл.

Есть подозрение, что все большее число танкеров, перевозящих российскую нефть, ходят с незападной страховкой.

Поэтому военно-морские власти Копенгагена должны будут проверять, соблюдают ли танкеры, курсирующие в его водах, европейские санкции.

ЕС также обеспокоен тем, что незападная страховка может оказаться неэффективной в случае разлива нефти, тем более что многие российские нефтеперевозки осуществляются на так называемых "теневых флотилиях" старых судов, что чревато крупной экологической катастрофой.

Конвенция ООН по морскому праву, регулирующая морские перевозки, содержит положения, позволяющие государствам "возбуждать дело, включая задержание судна", при наличии "четких объективных доказательств" того, что оно представляет серьезную угрозу нанесения ущерба побережью.