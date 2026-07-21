Израиль привлечет нильских крокодилов для охраны тюрем с палестинскими заключенными

Министр охраны окружающей среды Израиля Идит Сильман объявила, что нильский крокодил отныне является «культивируемым диким животным». Этот шаг даст возможность Израильской службе тюрем размещать крокодилов вокруг тюрем, где содержатся палестинские заключённые.

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Решение было принято, несмотря на возражения юрисконсульта министерства и Управления природы и национальных парков, пишет издание «Ynet».

Сильман подписала постановление, чтобы дать министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру возможность реализовать свою инициативу, получившую название «тюрьма с крокодилами».

Ранее 13-й израильский телеканал сообщал, что ультраправый министр впервые изложил эту идею на встрече с руководителем Службы тюрем Коби Якоби в декабре прошлого года, призвав тогда помещать палестинских заключённых в тюрьмы, охраняемые в том числе и крокодилами.

По данным израильских СМИ, на Управление природы и национальных парков, которое изначально не поддержало инициативу, оказывалось давление, чтобы оно разрешило министерству национальной безопасности забрать крокодилов с фермы «Хамат-Гадер» и разместить их вокруг тюрем, где удерживаются палестинские заключённые. Предполагалось начать пилотный проект в тюрьме "Кециот".

В Управлении природы и национальных парков заявили, что реализовать это предложение невозможно, пояснив, что закон позволяет содержать диких животных исключительно в образовательных целях, для научных исследований и просветительской работы.

Представители управления подчеркнули: «Мы должны защищать их, а не они нас. Это не соответствует духу закона».

Новая классификация в целях безопасности

Чтобы обойти юридические ограничения, было предложено отнести нильского крокодила к категории «культивируемое дикое животное» – статус, который уже присваивали крокодилам, чтобы разрешить их разведение в коммерческих целях ради получения кожи.

Как говорится в отчёте, Сильман вновь задействовала норму закона о защите дикой природы, которая ранее не применялась, но фактически создала новый статус – «культивируемое дикое животное в целях обеспечения безопасности».

Согласно её постановлению, держать таких животных может силовая структура, при условии что министр охраны окружающей среды признает наличие для этого потребности, связанной с безопасностью.

В отчёте отмечается, что этот шаг выходит за рамки обычного подзаконного акта и требует принятия базового закона Кнессетом, а не простого министерского распоряжения.

Прецеденты и риски

Ранее на крокодиловых фермах уже возникали различные проблемы, в том числе были случаи, когда животные сбегали, что создавало угрозу для местного населения.

После этого прежний министр окружающей среды Гилад Эрдан распорядился прекратить подобную практику по рекомендации консультативного комитета при совете Управления природы и национальных парков.

Юрисконсульт министерства охраны окружающей среды Нета Дрори направила Сильман письмо, в котором заявила, что профессиональные и фактические основания для осуществления проекта в том виде, как того добивается министр, отсутствуют.

Она добавила, что не существует известных профессиональных прецедентов использования крокодилов как средства охраны современных тюрем, вопреки утверждениям Службы тюрем о том, что такой метод применялся в США и странах Южной Америки.

По словам Дрори, в США такой опыт «был краткосрочным и затем был прекращен, кроме того, он проводился в регионе, где крокодилы и так обитают в дикой природе, так что сравнивать ситуацию нельзя».

Юрисконсульт подчеркнула, что запрос Службы тюрем требует всестороннего анализа, включая вопросы обращения с животными и общественной безопасности.

По ее словам, «хотя представители Службы тюрем уверяют, что осознают потребности животных и готовы обеспечить их физическую безопасность, опираясь частично на свой опыт обращения с собаками, у учреждения, по-видимому, нет никакого опыта содержания опасных диких животных, таких как крокодилы».

Она также указала, что правовая процедура предполагает консультации с советом Управления природы и национальных парков и профильными госструктурами, а также публикацию инициативы для общественного обсуждения, поскольку специалисты считают, что разведение крокодилов сопряжёно с существенными рисками.

В завершение своего письма она отметила: «Исходя из этого, мы считаем, что условия, необходимые для издания такого распоряжения в соответствии с законом, не выполнены и существует юридическое препятствие для его принятия в предложенной форме».

Настойчивое продвижение проекта

Тем не менее Сильман решила проигнорировать позицию юрисконсульта, заявив, что высокопоставленный профессиональный сотрудник Управления природы и национальных парков сообщил ей об отсутствии у ведомства возражений против инициативы Службы тюрем.

Несколько недель назад министры Бен-Гвир и Сильман провели встречу с главой Управления природы и национальных парков и юрисконсультом министерства охраны окружающей среды, на которой оба подтвердили своё намерение разместить крокодилов вокруг одной из тюрем.

Во время этой встречи юрисконсульт вновь подчеркнула, что реализовать инициативу невозможно и для её одобрения нет правовых полномочий, однако Сильман продолжила настаивать на проекте.

Ожидается, что совет Управления природы и национальных парков в ближайшее время соберётся, чтобы заново рассмотреть этот вопрос после того, как Сильман фактически обошла мнение эксперта своего министерства.

В отчёте приводятся слова одного из профильных специалистов: «Министр действует вопреки позиции своего юрисконсульта, правовому заключению Управления природы и национальных парков, решению совета управления и, фактически, вопреки самому закону. Иными словами, у этого шага нет никакой правовой основы».