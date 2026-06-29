Вануату обещает Австралии не размещать у себя иностранные военные базы

Австралия и Вануату в понедельник подписали масштабное соглашение в экономической и оборонной сферах, которое запрещает размещение любых иностранных военных баз на тихоокеанском острове.

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Вануату находится в эпицентре стратегического соперничества между Китаем и союзниками США в южной части Тихого океана, а Австралия выражала обеспокоенность тем, что Пекин стремится к постоянному силовому присутствию в регионе.

Соглашение обязывает Австралию усилить экономическую поддержку Вануату, крупнейшим внешним кредитором которой является Китай, и блокирует возможность создания там базы какой-либо иностранной военной державы.

"Это дает Австралии уверенность в том, что здесь не будет иностранной военной базы", – заявил журналистам премьер-министр Энтони Албаниз после подписания соглашения в Канберре вместе со своим вануатским коллегой Джотамом Напатом.

"Мы заключили взвешенное соглашение, которое защитит нашу общую и национальную безопасность, а также наш суверенитет", – добавил он.

Корабли военно-морских сил Китая неоднократно заходили в порты Вануату.

Премьер-министр Вануату Джотам Напат и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписывают соглашение "Накамал" в Канберре, 29 июня 2026 года AP Photo

Пекин также профинансировал расширение причала в Луганвилле, где когда-то располагалась крупнейшая в южной части Тихого океана военная база США, что усилило опасения в Канберре и Вашингтоне, что Китай добивается создания там военно-морской базы.

Ранее Китай и Вануату заявляли, что причал предназначен для круизных лайнеров.

Соглашение "Накамал" обязывает Вануату отвергнуть милитаризацию инфраструктуры, заявил Напат.

"Как государство мы уже приняли закон, который не допускает использования нашей критически важной инфраструктуры в военных целях", – сказал он журналистам на пресс-конференции после подписания.

Военная инфраструктура

В соглашении говорится, что "в целях укрепления коллективной безопасности и суверенитета в Тихоокеанском регионе Вануату не позволит использовать свою территорию для размещения каких-либо иностранных военных баз или объектов инфраструктуры".

Документ также признает Австралию "давним основным партнером Вануату в правоохранительной сфере" и гласит, что Вануату будет уделять приоритетное внимание запросам о полицейском взаимодействии со стороны других членов регионального блока Форум тихоокеанских островов.

Китай установил сотрудничество в сфере правопорядка с Вануату в 2023 году и передал ее правоохранительным органам оборудование, включая беспилотники, патрульные катера и автомобили.

В соглашении говорится, что Австралия и Вануату расширят сотрудничество в области "подготовки и оснащения полиции, правоохранительной деятельности, морской безопасности, кибербезопасности, обмена разведданными и инфраструктуры".

Бывший премьер-министр Вануату Шарлот Салвай во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, 12 июля 2024 года AP Photo

Договор с Вануату стал последним в серии соглашений, которые Австралия заключила с островными государствами Тихого океана, стремясь сдержать растущее влияние Китая в сфере безопасности.

Китайская полиция присутствует на Соломоновых Островах с 2022 года, когда был подписан секретный договор о безопасности.

Вануату заявляет, что параллельно ведет переговоры с Китаем об экономическом соглашении; за последнее десятилетие Китай построил в этом государстве Южного Тихого океана дороги и правительственные здания.

Бывший австралийский дипломат, работавший в странах Тихого океана, Джеймс Бэтли, считает, что борьба за влияние между Пекином и Канберрой будет продолжаться.

"Долгая традиция неприсоединения Вануату означает, что страна не откажется просто так от отношений с Китаем. И Китай, в свою очередь, не прекратит попытки подорвать интересы Австралии в Вануату", – сказал он в комментарии агентству AFP.