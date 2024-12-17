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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вблизи Вануату в Тихом океане

Вид с высоты птичьего полета на остров в Вануату
Вид с высоты птичьего полета на остров в Вануату Авторское право Photo by Alex Arcuri
Авторское право Photo by Alex Arcuri
By Euronews и AP
Опубликовано
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В социальных сетях появились сообщения о масштабных разрушениях.

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Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло во вторник недалеко от побережья Вануату в южной части Тихого океана, сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 30 км к западу от города Порт-Вила на глубине 57 км, за ним последовал афтершок магнитудой 5,5.

Предупреждение о цунами для островного государства было отменено менее чем через два часа после землетрясения.

Поступают сообщения о масштабных разрушениях: рухнувшие здания, оползни, заблокированные дороги. Точной информации о жертвах и пострадавших пока нет, по всей стране наблюдаются перебои со связью.

По данным министерства иностранных дел Новой Зеландии, здание в Порт-Виле, в котором расположены дипломатические представительства США, Великобритании, Франции и Новой Зеландии, получило значительные повреждения. По словам представителя министерства, сотрудники Верховной комиссии Новой Зеландии работают над поиском персонала.

Власти Австралии и Новой Зеландии, расположенных в Тихом океане, заявили, что угрозы цунами для их стран нет.

Вануату - государство, состоящее из 80 островов с населением около 330 000 человек.

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